Triệu Lộ Tư giải cứu 600 tấn táo hỏng

Trang 163 đưa tin Triệu Lộ Tư hiện tại trong cuộc chiến với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật vì không muốn phải chia thêm thu nhập với công ty. Mỗi ngày, Triệu Lộ Tư đều livestream chia sẻ về cuộc sống, hé lộ những bí mật khi cô gia nhập ngành giải trí. Các buổi phát sóng trực tiếp của Triệu Lộ Tư thu về tới 30 triệu người xem mỗi ngày.

Triệu Lộ Tư gây bão MXH khi liên tục livestream chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi tuyên bố đã gần như rời khỏi giới giải trí.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn giới thiệu các sản phẩm mà cô đang dùng nhưng không phải sản phẩm quảng cáo. Những món đồ này nhanh chóng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày 9/8, Triệu Lộ Tư đã giới thiệu táo sấy làm từ táo "băng lôi" ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Táo bị mưa đá làm xấu vỏ nhưng ruột vẫn nguyên vẹn, khiến 600 tấn táo bị tồn kho do thị trường từ chối. Triệu Lộ Tư kêu gọi mọi người đừng vì vẻ ngoài mà bỏ qua giá trị. Sau đó, có nhiều tình nguyện viên đã tới các vùng sản xuất táo để giúp phân loại, làm sạch và hỗ trợ chế biến. Nhờ các hoạt động quảng bá truyền miệng, doanh số bán hàng của sản phẩm này tăng 500%, giúp nhiều cửa hàng cháy hàng. Không những vậy, doanh nghiệp còn dự định phát triển thêm nhiều sản phẩm từ táo sấy.

Trong đó, mặt hàng trà sắn dây tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vốn sắp phá sản, mỗi ngày chỉ bán được 10 đơn đã cháy hàng, rỗng kho chỉ sau 24 giờ. Loại nấm trúc tại Giang Tô cũng bán chạy khiến gia đình người nông dân phải đóng gói đơn hàng đến 4h sáng, theo 163.

Trang truyền thông 163 đánh giá dù mục đích của Triệu Lộ Tư khi quảng bá miễn phí cho các nông sản là gì, cô cũng đã giúp cho nhiều mặt hàng của người nông dân được biết tới. Việc sử dụng danh tiếng của nghệ sĩ để tạo phúc lợi cộng đồng rất đáng hoan nghênh.

Trước đó, Triệu Lộ Tư còn quảng cáo giúp các sản phẩm nông sản như nấm trúc, trà sắn dây, bánh mì đường nâu... đều trở thành món đồ được săn đón.

Nguồn tin cho biết thêm Triệu Lộ Tư hiện là ngôi sao có lượng người hâm mộ nhiều nhất trên MXH Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Trung Quốc với hơn 20 triệu người theo dõi. Nữ diễn viên thường xuyên hoạt động trên Xiaohongshu nhằm kết nối với người hâm mộ, chia sẻ các phương pháp làm đẹp.

Cũng trong các buổi livestream, Triệu Lộ Tư cho biết công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã dùng nhiều cách để hạ bệ danh tiếng của cô trong ngành. Nữ diễn viên thách thức công ty quản lý lên mạng đối chất. Cô phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, đụng chạm sửa mũi, đồng thời cho biết việc bị biên kịch Vu Chính chỉ trích là "trà xanh" (cô gái khôn lỏi tâm cơ, nhiều chiêu trò) chỉ là hiểu lầm...

Triệu Lộ Tư thường tiết lộ những uất ức mà cô phải chịu sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu.