Kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng vẫn phải lo hết việc nhà

Tôi 34 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn được bốn năm và có một con trai ba tuổi. Khi mới cưới, tổng thu nhập của vợ chồng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Khi ấy, chúng tôi nghĩ chỉ cần cùng cố gắng, cuộc sống sẽ dần tốt hơn.

Sau khi sinh con, tôi nghỉ việc ở công ty để ở nhà chăm con nhưng vẫn nhận việc online. Nhờ công việc này, tôi kiếm khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi chủ động được thời gian nên thường tranh thủ làm khi con ngủ hoặc lúc có người trông giúp.

Ở nhà, tôi cũng đảm nhận phần lớn việc gia đình, từ nấu ăn, dọn dẹp đến đưa đón, chăm sóc con.

Chồng tôi đã đi làm hơn 10 năm nhưng thu nhập hiện chỉ khoảng 15-18 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của anh khá vất vả, thường kéo dài 12-14 tiếng mỗi ngày. Sáng anh đi sớm, tối mới về, nhiều hôm vừa bước vào nhà đã than mệt rồi nghỉ ngơi.

Tôi từng nhiều lần khuyên chồng tìm một công việc khác. Tôi không yêu cầu anh phải kiếm nhiều tiền hơn tôi, chỉ nghĩ nếu đã phải dành gần như cả ngày cho công việc thì ít nhất thu nhập cũng nên tương xứng hơn.

Nhưng anh không muốn nghỉ việc. Anh nói kinh tế đang khó khăn, nhiều công ty cắt giảm nhân sự, tìm được một công việc ổn định không dễ. Theo anh, lương tuy không cao nhưng vẫn có việc làm đều đặn còn hơn nghỉ rồi không biết bao giờ mới tìm được chỗ mới.

Tôi hiểu điều đó nên không thúc ép chồng nghỉ việc. Điều khiến tôi bắt đầu thấy mệt mỏi lại nằm ở chuyện khác.

Có những hôm con ốm hoặc quấy cả ngày, tôi vừa làm việc vừa trông con. Tối đến vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp, tắm rửa rồi cho con ngủ. Trong khi đó, chồng về nhà thường chỉ hỏi han con một chút rồi nằm nghỉ vì nói đã làm việc quá lâu. Vậy còn tôi thì sao?

Tài chính của gia đình hiện chưa đến mức quá khó khăn. Bố mẹ hai bên đã cho vợ chồng tôi một căn nhà để ở nên chúng tôi không phải trả tiền thuê hay vay mua nhà. Hai bên cũng không yêu cầu con cái chu cấp thường xuyên.

Nhưng tôi bắt đầu nghĩ đến những năm tới. Con càng lớn, tiền học và các khoản sinh hoạt càng nhiều. Bố mẹ hai bên cũng ngày một lớn tuổi, không ai biết khi nào sẽ phát sinh chuyện đau ốm, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

Khi đó, tôi không chắc mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng có còn đủ.

Tôi khuyên chồng cân nhắc một công việc khác, có thể bớt thời gian hơn hoặc đem lại thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra, để anh có thêm thời gian cho con và gia đình. Anh lại cho rằng tôi đang có công việc thuận lợi nên không hiểu áp lực của người đi làm thuê. Anh sợ đổi việc, sợ thất nghiệp và không muốn đánh đổi một công việc đang có chỉ để tìm cơ hội chưa chắc tốt hơn.

Tôi cũng không biết mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không. Nhưng tôi muốn một gia đình mà cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm.

Tôi nên tiếp tục khuyên chồng tìm công việc khác hay chấp nhận cuộc sống hiện tại để anh giữ được công việc ổn định?