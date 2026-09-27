Mẹ bạn trai giàu có yêu cầu tôi ký cam kết trước khi kết hôn

Tôi 26 tuổi, làm marketing. Bố tôi trước đây làm thợ điện, nay đã nghỉ và nhận sửa chữa lặt vặt tại nhà, còn mẹ bán một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Gia đình không dư dả nhưng bố mẹ luôn cố gắng lo cho hai chị em tôi ăn học và tự lập.

Tôi vào làm ở công ty hiện tại gần ba năm. Đây cũng là công ty của gia đình bạn trai, nhưng thời gian đầu tôi không biết anh là con trai của chủ doanh nghiệp.

Anh 30 tuổi, phụ trách một mảng kinh doanh. Khi mới gặp, tôi chỉ nghĩ anh là một quản lý hơn tôi vài tuổi, nói chuyện thẳng thắn và khá dễ gần. Sau một năm làm việc chung, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.

Tôi biết gia đình anh có điều kiện nhưng chưa bao giờ hỏi cụ thể họ có bao nhiêu tài sản. Tôi chỉ biết bố anh gây dựng công ty từ nhiều năm trước và hiện vẫn trực tiếp điều hành, mẹ anh cũng tham gia một số công việc của gia đình.

Gần đây, khi anh nói muốn cưới, tôi đồng ý vì nghĩ cả hai đã đủ hiểu nhau để bước sang một giai đoạn khác.

Tháng trước, mẹ anh bất ngờ hẹn gặp riêng tôi. Bà hỏi về công việc, gia đình và dự định sau khi kết hôn. Tôi nghĩ bà chỉ muốn hiểu thêm về con dâu tương lai. Nhưng sau đó, bà lấy ra một tập giấy và nói muốn tôi đọc trước.

Đó là bản cam kết về tài sản trước hôn nhân.

Theo lời bà, gia đình sẽ hỗ trợ cho vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe sau khi cưới. Tuy nhiên, những tài sản này sẽ đứng tên riêng con trai bà. Bà muốn tôi cam kết không yêu cầu phân chia hoặc tranh chấp đối với tài sản của gia đình nếu sau này vợ chồng xảy ra vấn đề.

Bà nói gia đình không có ý coi thường tôi hay nghĩ tôi đến với con trai vì tiền. Chỉ là họ đã mất nhiều năm gây dựng tài sản nên muốn mọi thứ được xác định rõ từ trước. Những gì bố mẹ anh tạo dựng hoặc cho riêng con trai thì bà muốn được bảo vệ, còn tài sản vợ chồng cùng làm ra sau này sẽ là chuyện khác.

Tôi ngồi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi chưa bao giờ có ý định lấy chồng để hưởng tài sản của gia đình anh. Nếu bố mẹ anh cho con trai một căn nhà hay mảnh đất, tôi hiểu đó là tài sản họ tạo dựng và có quyền quyết định.

Nhưng việc phải ký một tờ giấy cam kết trước khi cưới vẫn khiến tôi khó xử.

Tôi hỏi liệu đây có phải điều kiện bắt buộc để hai đứa kết hôn không. Bà nói không muốn ép tôi, tôi có thể suy nghĩ và trao đổi với anh. Tuy nhiên, bà cũng cho biết gia đình đã thống nhất quan điểm này và mong tôi hiểu.

Tôi ra về mà đầu óc rối bời.

Tôi cũng bắt đầu nghĩ đến công việc hiện tại. Tôi đang làm trong công ty của gia đình anh. Nếu kết hôn, tôi vừa là vợ của con trai chủ doanh nghiệp, vừa là nhân viên của bố mẹ anh. Tôi không biết những ranh giới giữa công việc, tài chính và đời sống gia đình sau này sẽ được phân định thế nào.

Tôi chưa kể với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Gia đình tôi không có nhiều tài sản và cũng chưa bao giờ đặt nặng chuyện phải lấy được người giàu. Bố mẹ chỉ dặn trước khi cưới, tôi cần nhìn xem người đàn ông ấy đối xử với mình thế nào và hai người có thể sống với nhau ra sao.

Tôi không biết nên nhìn yêu cầu của mẹ anh như một sự rõ ràng cần thiết hay dấu hiệu cho thấy gia đình anh chưa thực sự tin tưởng tôi.

Tôi yêu anh và không muốn một tờ giấy làm thay đổi quyết định kết hôn. Tôi cũng không cần anh có nhà hay tài sản của bố mẹ mới đồng ý cưới. Nhưng nếu đã bước vào hôn nhân, tôi muốn mình được nhìn nhận như một người bạn đời chứ không phải người cần chứng minh rằng mình không đến vì tiền.

Tôi nên nói thẳng với bạn trai rằng tôi không thoải mái với bản cam kết này, hay nên cân nhắc ký để giữ sự hòa thuận với gia đình anh?