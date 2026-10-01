Dự báo vận may 12 con giáp tháng 10: Mão thuận nước đẩy thuyền, Sửu dễ xảy ra mâu thuẫn, Dậu đừng quá tham lam

Tháng 10 Dương lịch sẽ có một mốc chuyển vận quan trọng. Tiết khí Hàn Lộ bắt đầu vào lúc 14h28 phút ngày 8/10/2026.

Trong tháng này có 4 con giáp cần đặc biệt cẩn trọng là Sửu, Thìn, Mùi, Dậu. Bốn tuổi này nên ăn nói giữ kẽ, làm việc khiêm tốn, tránh đối đầu, lấy an toàn làm đầu.

Ngày lành để làm việc lớn: 1, 6, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 25, 31

Ngày xấu nên tránh: 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 21, 26, 29

Chi tiết vận trình 12 con giáp

Con giáp tuổi Tý có năng lực thực thi tốt

1. Con giáp tuổi Tý

Tháng 10 là lúc để tập trung toàn lực cho công việc và xử lý việc cá nhân cho gọn. Con giáp tuổi Tý có năng lực thực thi tốt, là người đáng tin trong tập thể nên được cấp trên giao việc quan trọng, đồng nghiệp cũng phối hợp nhịp nhàng.

Về tiền bạc, thu nhập chính vẫn đến từ công việc thường ngày. Cứ chăm chỉ, tuân thủ quy tắc thì sẽ có cơ hội tăng lương, thăng tiến. Không hợp đầu cơ, kiếm tiền nhanh.

Tình cảm: Nữ tuổi Tý vượng hơn nam. Nữ độc thân dễ thu hút được người đàn ông chín chắn, đáng tin. Người có đôi sống hòa thuận. Nam tuổi Tý ở mức bình thường.

Sức khỏe dễ mệt mỏi vì ôm đồm. Dù bận đến mấy cũng phải học cách xả stress và nghỉ ngơi.

2. Con giáp tuổi Sửu

Tháng 10 dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với người khác vì lợi ích, có thể dẫn đến thiệt hại. Tốt nhất con giáp tuổi Sửu nên giữ thái độ khiêm nhường, nhẫn nhịn, tránh đối đầu trực diện.

Tài chính ở mức trung bình. Tiền có thể vào từ nhiều nguồn nhưng chi phí bất ngờ lại cao, tiền tiết kiệm hao hụt. Đừng tìm đường tắt để làm giàu nhanh.

Tình cảm lúc lên lúc xuống. Người có đôi cần nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau. Người độc thân khi thích ai đó dễ gặp phải đối thủ cạnh tranh.

Công việc cạnh tranh khốc liệt, dễ sơ suất, nhầm lẫn. Việc gì qua tay cũng phải kiểm tra lại thật kỹ. Tâm lý chịu nhiều áp lực, đừng cố quá sức, cần điều chỉnh tâm trạng và nghỉ ngơi khi cần.

3. Con giáp tuổi Dần

Tháng 10 quý nhân vây quanh, mọi việc hanh thông, cơ hội kiếm thêm thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Dần nên chủ động nắm bắt nhưng đừng để cám dỗ "kiếm tiền nhanh" làm mờ mắt.

Tiền bạc: Bạn bè có thể giới thiệu việc làm thêm hoặc cơ hội đầu tư lướt sóng. Có lộc nhưng phải kiểm tra thông tin cẩn thận, đừng tin mù quáng.

Tình cảm khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được người vui vẻ, hợp tính. Người có đôi ít xung đột, cảm thấy ấm áp hơn.

Công việc được lãnh đạo tin tưởng giao việc quan trọng, đồng nghiệp hợp tác tốt, thái độ chủ động nên dễ có thành quả. Sức khỏe tốt, ngủ ngon, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Tháng này với con giáp tuổi Mão là "thuận nước đẩy thuyền"

4. Con giáp tuổi Mão

Tháng này với con giáp tuổi Mão là "thuận nước đẩy thuyền". Các kênh kiếm tiền đều thông, làm gì cũng suôn sẻ, bỏ công sức ra là được đền đáp. Nên tận dụng đà tốt để thúc đẩy kế hoạch, nhưng đừng vì thuận lợi mà bỏ qua chi tiết nhỏ.

Tài chính: Lương, thưởng khá, các khoản đầu tư trước đây cho quả ngọt bất ngờ. Ai làm chủ cửa hàng, doanh nghiệp nên nắm bắt cơ hội dịp lễ.

Tình cảm ấm áp, ngọt ngào. Người độc thân được yêu mến, có sức hút nên dễ gặp được người mình thích. Công việc đạt thành tích xuất sắc, dễ được công nhận, lúc khó khăn sẽ có người giúp.Sức khỏe ổn định, tinh thần và thể chất đều thư thái.

5. Con giáp tuổi Thìn

Tháng khá biến động, kế hoạch dễ bị thay đổi, hay gặp rắc rối bất ngờ. Lời khuyên là hãy đơn giản hóa mọi việc, làm cho chắc những việc đang có rồi mới tính đến mục tiêu mới.

Tài chính tốn kém, chi phí phát sinh liên tục nên rất khó tiết kiệm. Việc quan trọng nhất là kiểm soát chi tiêu và luôn giữ một khoản dự phòng. Tình cảm: Người độc thân không có hứng thú hẹn hò. Người có đôi hay mâu thuẫn, cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.

Công việc lên xuống thất thường, vấn đề mới phát sinh liên tục. Hãy coi đó là cơ hội để rèn mình, giữ vững tinh thần. Sức khỏe: Nên sống chậm lại, ăn uống điều độ, đi lại cẩn thận.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Từ khóa của tháng 10 này là "thư giãn". Tâm trạng thoải mái, góc nhìn tích cực nên đây là tháng hiếm hoi được bình yên, nhàn nhã. Cứ tận hưởng nhịp sống chậm, chỉ cần để ý chuyện chi tiêu.

Tiền bạc khá ổn định và có xu hướng nhích lên, sống tương đối sung túc, muốn mua gì cũng được. Nhưng đừng tiêu xài bừa bãi. Tình cảm: Người độc thân dễ rung động, dễ yêu. Người có đôi hiếm khi cãi nhau, quan hệ ngọt ngào, hòa thuận.

Công việc: Khi gặp khó sẽ có người chủ động giúp đỡ. Bạn tỉ mỉ, đáng tin nên dễ đạt kết quả tốt. Sức khỏe tràn đầy năng lượng, da dẻ tươi tắn. Chỉ lưu ý đừng ham vui ngày nghỉ quá mà làm việc quá sức.

Con giáp tuổi Ngọ nếu đã muốn làm thì nên hành động nhanh

7. Con giáp tuổi Ngọ

Tháng này được nhiều người giúp sức, cho lời khuyên, hiến kế nên làm gì cũng tự tin hơn. Con giáp tuổi Ngọ nếu đã muốn làm thì nên hành động nhanh, nhưng phải làm rõ quy tắc trước khi bắt tay hợp tác.

Tài chính: Người làm công ăn lương thu nhập tăng nhờ hiệu quả công việc tốt hơn. Người làm chủ thì được khách cũ giới thiệu khách mới, cách kiếm tiền nhiều hơn trước.

Tình cảm: Người độc thân được người lớn tuổi, bạn bè giới thiệu cho đối tượng đáng tin. Người có đôi thì mối quan hệ ổn định, nếu có xích mích sẽ có người đứng ra hòa giải.

Công việc dễ gặp được quý nhân, được đánh giá cao hơn trong công ty, tỷ lệ thành công của các dự án hợp tác cao.Sức khỏe tốt, ngủ ngon, ăn uống điều độ, trông rất có sức sống.

8. Con giáp tuổi Mùi

Tháng 10 này dễ bị hao tài và vướng mâu thuẫn với người khác. Con giáp tuổi Mùi tốt nhất là làm tốt việc của mình, giữ chặt tiền bạc, kiềm chế cơn giận, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Tài chính: Đừng mơ làm giàu, giữ được tiền mình đang có đã là tốt rồi. Tránh các kiểu hợp tác không chính thống vì rất dễ bị lừa.

Tình cảm: Người độc thân gặp được người mình thấy hấp dẫn nhưng lại không đáng tin. Người có đôi hay cãi nhau hơn, cần bao dung và nói chuyện nhiều hơn.

Công việc: Nóng tính nên tạo không khí căng thẳng trong nhóm, quan hệ với đồng nghiệp không tốt. Cần khiêm tốn hơn và tránh làm trái ý cấp trên. Sức khỏe: Hay nghi ngờ bản thân vì chuyện nhỏ. Một chuyến đi chơi trong kỳ nghỉ sẽ giúp giảm stress.

9. Con giáp tuổi Thân

Tháng này dễ sa đà vào chuyện vụn vặt, suy nghĩ của bạn hay xung đột với người xung quanh. Nên hạ thấp kỳ vọng, bớt so sánh và tập trung vào bản thân mình hơn. Tài chính thu không đủ chi, kiếm thêm cũng khó. Đừng so mình với người khác, cũng đừng quá để tâm người khác nghĩ gì.

Tình cảm: Người độc thân khó tìm được người phù hợp. Người có đôi dễ căng thẳng, tốt nhất nên nhường nhịn nhau. Công việc vẫn tìm được chỗ để phát huy tài năng nhưng đừng phô trương. Kiểm soát cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn thì mới đi xa được.

Sức khỏe dễ bi quan. Hãy ra ngoài nhiều hơn, nói chuyện với bạn bè để chuyển hướng chú ý.

Con giáp tuổi Dậu nên điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt

10. Con giáp tuổi Dậu

Tháng này dễ tự tin quá mức, coi thường người xung quanh, thậm chí bị người khác chơi xấu sau lưng. Con giáp tuổi Dậu nên điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, chủ động hơn và bỏ tư duy làm giàu nhanh.

Tài chính: Đừng mơ mộng hão huyền, không có bữa trưa nào miễn phí. Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, đừng tham lam vì lợi nhỏ mà mất lớn.

Tình cảm: Người độc thân khó tìm được người làm mình rung động. Người có đôi nên quan tâm hơn đến nửa kia, tạo những bất ngờ nhỏ.

Công việc hơi lười, không muốn nhận việc mới. Có người đang nói xấu bạn với cấp trên, cần cảnh giác. Sức khỏe không có gì nghiêm trọng, ăn ngủ bình thường, duy trì sinh hoạt đều đặn là ổn.

11. Con giáp tuổi Tuất

Tháng thoải mái, xung quanh có nhiều bạn bè đáng tin và được hỗ trợ mạnh mẽ. Dù tận dụng được sự giúp đỡ của bạn bè nhưng con giáp tuổi Tuất vẫn nên làm rõ mối quan hệ và lợi ích trước để khỏi mất lòng.

Tài chính không dư dả nhưng cũng không thiếu. Bạn bè giúp kết nối quan hệ. Nhớ có đi có lại và thỏa thuận trước việc chia lợi nhuận nếu hợp tác. Tình cảm: Dễ mải bạn bè mà lơ là người yêu. Dù bận đến mấy cũng nên dành thời gian cho nửa kia. Người độc thân nên dồn năng lượng cho công việc trước.

Công việc hợp với những việc mang tính cạnh tranh như giành dự án, giành vị trí. Có bạn bè giúp nên tỷ lệ thắng rất cao. Sức khỏe nhìn chung tốt nhưng đừng quá sức, đừng thức khuya và đừng uống quá nhiều rượu bia.

12. Con giáp tuổi Hợi

Tháng này rất nhiều việc, áp lực lớn. Công việc bận rộn, cuộc sống lại nhiều chuyện vặt vãnh nên tinh thần căng thẳng. Nên chia nhỏ công việc ra, bớt giằng co nội tâm và đảm bảo ngủ đủ giấc.

Tài chính không có biến động lớn, kiếm thêm cũng không dễ. Cứ để tiền bạc đến tự nhiên, kiểm soát chi tiêu và đừng dùng mua sắm để giải tỏa căng thẳng. Tình cảm lại khá tốt. Người có đôi hòa hợp, người độc thân cũng có cơ hội gặp được người tốt.

Công việc khối lượng nặng, yêu cầu cao nhưng áp lực cũng là động lực. Làm tốt sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Sức khỏe: Suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng tâm lý dễ dẫn đến mất ngủ, lâu dần hại sức khỏe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

(Theo shenpowang)