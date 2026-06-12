Nam diễn viên đóng công an nhiều nhất nhì màn ảnh Việt trong suốt 20 năm

Sau vai chiến sĩ công an trong Lằn ranh, diễn viên Bảo Anh tiếp tục khoác cảnh phục khi đảm nhận vai Trung tá Vũ Bá Tân trong bộ phim cảnh sát hình sự Lửa trắng sắp lên sóng VTV3.

Lửa trắng là miniseries xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng công an, do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Việt Hoa, Trương Hoàng... Trong đó, việc Bảo Anh tiếp tục vào vai một chiến sĩ công an gần như không còn khiến khán giả bất ngờ.

Việc Bảo Anh tiếp tục vào vai một chiến sĩ công an trong phim Lửa trắng gần như không còn khiến khán giả bất ngờ.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 1981 đã xây dựng hình ảnh gắn liền với những nhân vật thuộc lực lượng công an. Từ các vai cảnh sát hình sự, công an điều tra đến công an chìm, trưởng công an huyện hay các sĩ quan cấp tá, Bảo Anh được xem là một trong những diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên màn ảnh Việt.

Chính nam diễn viên cũng bất ngờ khi nhìn lại hành trình ấy.

"Hai mươi năm, hai mươi năm cống hiến với vai chiến sĩ công an. Vâng, hai mươi năm. Có những năm thì làm hai, ba vai công an liền. Như năm 2007, 2008 thì mỗi năm ba, bốn vai gì đấy. Tổng cộng hiện tại là khoảng ba mươi vai chiến sĩ công an và được thăng cấp đúng theo quy trình luôn ạ", anh chia sẻ.

Trong sự nghiệp của mình, Bảo Anh đã đi qua đủ cấp bậc, từ những sĩ quan trẻ tuổi đến các cán bộ cấp tá. Với khán giả yêu phim truyền hình, anh là gương mặt quen thuộc của dòng phim điều tra, phá án và cảnh sát hình sự.

Những năm gần đây, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các tác phẩm cùng đề tài. Năm 2024, anh vào vai Phùng - Trưởng công an huyện trong Độc đạo. Trước đó là vai Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tuyển trong Biệt dược đen (2023), Đại úy Nghiêm Đức Tùng của Mặt nạ gương (2021), Trung tá Trần Kim Vũ trong Hồ sơ cá sấu (2020) hay Thiếu tá Trần Đình Quyết của Mê cung (2019).

Năm 2017, nam diễn viên vào vai Bảo Ngậu trong phim "Người phán xử". Ở cuối phim, thân phận Bảo Ngậu, một trong những tay chân thân cận của ông trùm Phan Quân, được tiết lộ. Anh là cảnh sát chìm có biệt danh K3.

Xa hơn nữa, khán giả vẫn nhớ đến Bảo Ngậu trong Người phán xử. Nhân vật này xuất hiện phần lớn thời lượng phim với thân phận đàn em thân tín của ông trùm Phan Quân trước khi được tiết lộ là cảnh sát chìm mang bí danh K3. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp tên tuổi Bảo Anh được biết đến rộng rãi hơn.

Việc liên tục xuất hiện trong màu áo công an khiến nhiều người cho rằng Bảo Anh đang bị "đóng khung". Thế nhưng, bản thân anh lại không xem đó là hạn chế.

Theo nam diễn viên, khi đã khoác lên người bộ cảnh phục, các nhân vật đều phải tuân thủ những chuẩn mực chung về tác phong, cử chỉ, dáng đi hay cách giao tiếp.

"Nếu để tìm được sự khác biệt trong bộ màu quần áo chiến sĩ công an ấy thì đúng thật là không có gì có thể khác được. Vì khi đã khoác lên người bộ cảnh phục, thường mình hay gọi là 'siêu nhân xanh', bộ quần áo siêu nhân xanh, thì không thể khác được", anh nói.

Năm 2020, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim “Hồ sơ cá sấu” với vai Trung tá Trần Kim Vũ - trưởng phòng cảnh sát điều tra.

Điều đó đồng nghĩa thử thách lớn nhất không nằm ở tạo hình mà ở việc tìm ra đời sống nội tâm riêng cho từng nhân vật. Sau gần 30 lần vào vai công an, áp lực làm mới bản thân vẫn luôn hiện hữu với nam diễn viên sinh năm 1981.

Dẫu vậy, Bảo Anh chưa bao giờ có ý định rời xa dạng vai đã làm nên dấu ấn nghề nghiệp của mình.

"Vai công an đại diện cho công lý, cho cái thiện nên tôi rất thích. Nhiều người hỏi sao không thử vai phản diện, nhưng làm điều xấu thì dễ, làm điều tốt mới khó. Tôi chọn cái khó vì muốn lan tỏa điều tích cực", anh bày tỏ.

Nam diễn viên tiết lộ trong suốt nhiều năm làm nghề, anh từng nhận không ít lời mời đóng phản diện. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, anh vẫn ưu tiên những nhân vật thuộc lực lượng công an.

"Nếu cùng lúc được mời hai vai, một vai ác và một vai công an, tôi vẫn chọn vai công an, dù ít đất diễn hơn", anh khẳng định.

Sự gắn bó quá lâu với hình tượng chiến sĩ công an thậm chí còn tạo ra những tình huống thú vị ngoài đời thực. Bảo Anh cho biết không ít người từng lầm tưởng anh là công an thật.

Gia đình hạnh phúc của Bảo Anh

Trên màn ảnh gắn liền với những cuộc điều tra, phá án và truy bắt tội phạm, nhưng ngoài đời Bảo Anh lại có cuộc sống khá giản dị. Sau khi kết hôn năm 2013 với người vợ kém 11 tuổi, anh xây dựng tổ ấm bên ba người con. Những năm gần đây, nam diễn viên chọn cuộc sống yên bình ở vùng ven Hà Nội, dành thời gian chăm sóc vườn tược, nuôi cá và quây quần bên gia đình mỗi khi không đi phim.

Hai mươi năm, gần 30 lần khoác cảnh phục, Bảo Anh vẫn tiếp tục xuất hiện trong những vai diễn đại diện cho công lý. Và với nhiều khán giả truyền hình, anh từ lâu đã trở thành một trong những "chiến sĩ công an" quen mặt nhất của màn ảnh Việt.