Ảnh sao 12/6: Phương Oanh diện đồ bộ 'kín bưng' ngắm biển

Đông Nhi - Ông Cao Thắng mừng con gái Winnie hoàn thành cấp mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp một. Lâu nay, con gái cặp sao theo học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng.

Nhân dịp hè, Quốc Trường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau các bộ phim để đưa bố mẹ đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Hiền Thục cho biết lần đầu diễn chung với Phương Mỹ Chi. Dù gọi nhau cô - cháu, cặp sao được nhận xét trông như hai chị em.

Gia đình Thúy Hạnh mặc áo phao ấm áp khi chinh phục Fansipan. Đây là chuyến đi được vợ chồng Thúy Hạnh chuẩn bị để mừng con gái thứ hai Suti tốt nghiệp cấp ba.

Con gái Lê Phương được nhận xét càng lớn càng như bản sao của mẹ.

Ốc Thanh Vân hạnh phúc khi con trai lớn Coca Xuân Lâm tốt nghiệp cấp hai, con gái thứ hai Cola Linh Đan hoàn thành lớp 7, còn bé út Cacao Vinh Hy chuẩn bị vào cấp hai. 'Ba mẹ yêu các em bé quá đi thôi', Ốc Thanh Vân viết.

Phương Oanh chọn bộ đồ lụa 'kín như bưng', màu sắc sặc sỡ khoe vẻ dịu dàng trên bãi biển.

Diệp Lâm Anh trải nghiệm bộ môn lặn mới. Cả mùa hè năm nay, ca sĩ cho biết cô 'cống hiến làn da' cho những môn thể thao dưới nước.

Tiến Lộc tâm sự 'bị ghét' sau vai diễn người chồng bội bạc, đóng cùng Quỳnh Chi trong phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn.

Vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh đưa các con đi Maldives tắm biển.