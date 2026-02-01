Bill Gates phản pháo gay gắt trước loạt cáo buộc 'mắc bệnh tình dục'

Ngày 30/1, Bill Gates đưa ra phản ứng được xem là dữ dội hiếm thấy sau khi loạt hồ sơ liên quan Jeffrey Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố, trong đó xuất hiện những cáo buộc nhắm trực diện vào đời tư của ông.

Thông qua người phát ngôn, nhà đồng sáng lập Microsoft khẳng định các thông tin cho rằng ông từng quan hệ với những "cô gái Nga", mắc bệnh lây qua đường tình dục, xin thuốc kháng sinh từ Epstein để điều trị rồi bí mật đưa cho vợ cũ Melinda Gates là "hoàn toàn vô căn cứ và bịa đặt".

Bill Gates (phải) trong một cuộc gặp với Jeffrey Epstein (áo trắng) nhiều năm trước. Ảnh: DOJ

Theo phía Bill Gates, những tài liệu này không phản ánh sự thật mà chỉ cho thấy sự thất vọng và tức giận của Jeffrey Epstein khi không thể duy trì mối quan hệ với ông, cũng như việc Epstein sẵn sàng dựng chuyện nhằm gài bẫy và bôi nhọ danh tiếng người khác.

Các cáo buộc gây sốc bắt nguồn từ những email do chính Epstein tự gửi cho mình vào ngày 18/7/2013. Những email này nằm trong hàng trăm nghìn tài liệu vừa được Bộ Tư pháp Mỹ giải mật, kèm theo nhiều hình ảnh chưa từng công bố trước đây cho thấy Epstein và Bill Gates xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm.

Bill Gates và Jeffrey Epstein trong các lần gặp gỡ khác nhau. Ảnh: DOJ

Trong một email được cho là bản nháp thư từ mang danh nghĩa cố vấn Boris Nikolic, Epstein viết rằng Bill Gates từng yêu cầu xóa các email liên quan đến "bệnh tình dục", xin thuốc kháng sinh để "lén đưa cho Melinda", cùng nhiều chi tiết nhạy cảm khác. Tất cả nội dung này hiện chưa được kiểm chứng độc lập và đã bị phía Gates phủ nhận hoàn toàn.

Ở một đoạn khác, Epstein bày tỏ sự "thất vọng vượt quá sức tưởng tượng" trước quyết định chấm dứt quan hệ của Bill Gates, cho thấy mối quan hệ giữa hai người từng tồn tại trong nhiều năm trước khi rạn nứt.

Một bức ảnh được DOJ công bố cho thấy Bill Gates đứng cạnh một cô gái giấu mặt.

Cũng trong cùng ngày, một email khác - được cho là viết dưới góc nhìn của Boris Nikolic - đề cập đến việc ông này xin từ chức khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates, với lý do bị cuốn vào cuộc khủng hoảng hôn nhân giữa Bill và Melinda. Email chứa nhiều cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến các hành vi bị mô tả là phi đạo đức và tiệm cận vi phạm pháp luật, song chưa từng được xác thực.

Bill Gates từng thừa nhận hối tiếc vì có quan hệ qua lại với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, ông nhiều lần khẳng định không có mối quan hệ làm ăn hay tình bạn thân thiết với Epstein. Tỷ phú 69 tuổi cho biết các cuộc gặp chỉ diễn ra trong bối cảnh tập thể và phủ nhận việc tham gia tiệc tùng hay đến tư dinh riêng của nhân vật tai tiếng này.

Bill Gates và hai người phụ nữ trong loạt ảnh từ hồ sơ của Jeffrey Epstein. Ảnh: DOJ

Melinda Gates, vợ cũ của Bill Gates, từng cho biết các mối quan hệ ngoài luồng của chồng và việc ông giao du với Epstein là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn năm 2021. Theo WSJ, bà đã thuê luật sư từ năm 2019 sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy Bill Gates nhiều lần gặp Epstein trái với những tuyên bố trước đó.

Jeffrey Epstein từng thụ án tù tại Florida giai đoạn 2008-2009 vì tội dụ dỗ mại dâm trẻ vị thành niên. Năm 2019, ông bị truy tố liên bang với cáo buộc buôn bán tình dục nhưng sau đó được phát hiện tử vong trong phòng giam, được kết luận là tự tử.

Cộng sự thân cận của Epstein là Ghislaine Maxwell bị kết án 20 năm tù năm 2021 vì vai trò môi giới và lạm dụng tình dục trẻ em.