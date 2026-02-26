Bill Gates lần đầu thừa nhận ngoại tình với hai người phụ nữ

Theo WSJ, tại buổi họp nội bộ hôm 25/2, Bill Gates nói với nhân viên rằng ông từng có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ Nga trong thời gian còn kết hôn với Melinda French Gates. Một người là vận động viên bridge Mila Antonova, người còn lại là một nhà vật lý hạt nhân mà ông quen qua công việc.

Một bức ảnh được DOJ công bố cho thấy Bill Gates đứng cạnh một cô gái giấu mặt.

Bill Gates cho biết ông "không làm điều gì bất hợp pháp" và "không chứng kiến hành vi sai trái nào" khi giao du với Jeffrey Epstein - tỷ phú đã bị kết án vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. "Tôi không bao giờ dành thời gian với các nạn nhân hay những phụ nữ xung quanh ông ta", Gates nói tại cuộc họp.

Ông thừa nhận từng bay trên chuyên cơ riêng của Epstein và gặp gỡ ông ta tại Mỹ cũng như một số nước châu Âu, gồm Đức và Pháp, nhưng khẳng định chưa từng tới hòn đảo riêng của Epstein. Gates lần đầu gặp Epstein năm 2011, sau khi Epstein đã bị kết án tại bang Florida và vẫn tiếp tục giao du bất chấp sự hoài nghi của vợ khi đó.

"Tôi đã làm điều ngu ngốc khi dành thời gian với ông ta. Tôi nghĩ điều đó có thể giúp ích cho các hoạt động từ thiện về y tế toàn cầu, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Đó là một sai lầm lớn", Gates từng nói năm 2025.

Bill Gates và Mila Antonova. Ảnh: YouTube

Bill Gates (thứ hai từ phải sang) và Jeffrey Epstein (giữa) trong một lần gặp gỡ. Ảnh: DOJ

Trong các email năm 2013 được công bố, Epstein từng đề cập đến hai phụ nữ mà ông ta cho là có quan hệ với Gates, thậm chí cảnh báo nhà sáng lập Microsoft có nguy cơ từ "người giàu nhất thế giới thành kẻ đạo đức giả nhất". Cựu cố vấn khoa học của Gates, Boris Nikolic, phủ nhận việc đứng sau những email được cho là viết dưới danh nghĩa của mình.

Tại cuộc họp, Gates cũng thừa nhận mối quan hệ với Epstein đã ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của quỹ từ thiện do ông đồng sáng lập. "Tôi xin lỗi những người đã bị lôi kéo vào chuyện này vì sai lầm của tôi. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại các giá trị và mục tiêu của quỹ", ông nói.

Bill Gates và Melinda French Gates. Ảnh: NY Post

Việc thừa nhận được đưa ra gần 5 năm sau khi Bill Gates và Melinda French Gates chính thức ly hôn vào năm 2021, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Theo tỷ phú 70 tuổi, vợ cũ của ông "luôn hoài nghi" về mối quan hệ giữa ông và Epstein.

Người phát ngôn của tổ chức cho biết Gates đã "phát biểu thẳng thắn" và "nhận trách nhiệm về hành động của mình" trong cuộc họp với nhân viên.