Hình ảnh rợn người bên trong chuyên cơ bỏ hoang của Jeffrey Epstein

Những hình ảnh mới công bố cho thấy chiếc Boeing 727 từng thuộc sở hữu của Jeffrey Epstein - thường bị gọi là Lolita Express - đang trong tình trạng mục nát nghiêm trọng sau 10 năm nằm tại một 'nghĩa địa máy bay' ở bang Georgia, Mỹ.

Chiếc phi cơ dài khoảng 40 m này thực hiện chuyến bay cuối cùng vào tháng 7/2016. Kể từ đó, nó bị bỏ mặc dưới tác động của thời tiết, khiến nội thất từng xa xỉ nay phủ đầy nấm mốc, côn trùng và rác thải.

Bên trong máy bay gồm phòng ngủ, ba khu vực tiếp khách, bếp và hai phòng tắm, với nội thất gỗ đánh bóng và thảm dày cao cấp. Tuy nhiên, tất cả hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vật dụng bị hư hỏng hoặc bỏ lại trong tình trạng bẩn thỉu.

Chi tiết gây ám ảnh nhất là sự xuất hiện của các chai dầu dưỡng da trẻ em và phấn rôm nằm lẫn giữa đồ vệ sinh cá nhân cũ kỹ trong phòng tắm.

Ngoài ra còn có khăn bẩn, bàn chải đã qua sử dụng và giấy ăn in ký hiệu máy bay.

Ở khu vực buồng lái, một chiếc điện thoại cố định bị giật khỏi tường và nhét vào ngăn kéo.

Các bức ảnh cũng cho thấy khoang hành khách phủ nhung đỏ nổi bật, tường gương và ghế bọc sang trọng - nay đã bạc màu theo thời gian.

Theo tài liệu điều tra, chiếc máy bay này từng được sử dụng để đưa nhiều nhân vật nổi tiếng di chuyển, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Một số hình ảnh cũ còn ghi lại cảnh ông ngồi trên máy bay cùng những người khác.

Bạn gái cũ của Epstein, Ghislaine Maxwell, cũng nhiều lần xuất hiện trên phi cơ này. Bà đang thụ án 20 năm tù vì các tội danh liên quan đến buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Theo hồ sơ công tố, Epstein bị cáo buộc đã sử dụng máy bay riêng để vận chuyển các nạn nhân trong đường dây buôn người giữa nhiều địa điểm như Mỹ, Paris và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Chủ bãi lưu trữ máy bay cho biết chiếc phi cơ gần 60 năm tuổi này sẽ không bao giờ bay trở lại do đã bị tháo toàn bộ động cơ từ năm 2016. Chi phí phục hồi được đánh giá là 'khổng lồ' và không khả thi. Dù từng có kế hoạch tháo dỡ hoàn toàn, chiếc máy bay hiện vẫn nằm lại bãi, phát sinh hàng chục nghìn USD phí lưu kho mỗi năm.