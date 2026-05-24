U40 trở lại công sở với lương 8 triệu đồng: 'Có lúc tôi thấy tự ti'

Tối về đến nhà đã hơn 7h, chị lại tất bật cơm nước, dọn dẹp rồi ngồi kèm con học. Có hôm chồng đi công tác, mọi việc dồn lên vai một mình.

"Có ngày tôi chỉ muốn nằm im vì quá mệt", người mẹ 38 tuổi nói.

Vài tháng trước, cuộc sống của chị hoàn toàn khác. Nguyễn Thu làm việc trực tuyến tại nhà, cộng tác viên giáo dục và tiếp thị liên kết với thu nhập lúc cao nhất khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tháng. Dù không ổn định, chị có thời gian chủ động hơn: tự đưa đón con, tranh thủ tập thể dục, nghỉ ngơi khi mệt và gần như không phải chen chúc ngoài đường giờ cao điểm.

"Lúc đó tôi thấy mình khá thoải mái. Nhưng càng sống lâu mới thấy tự do thời gian không đồng nghĩa với an toàn tài chính", chị nói.

Nguyễn Thu, 38 tuổi. Ảnh: NVCC

Gia đình chị vẫn phải gánh khoản vay mua nhà cùng nhiều chi phí sinh hoạt. Thu nhập từ công việc online thất thường khiến chị luôn trong trạng thái thấp thỏm. Có tháng kiếm được tiền, cũng có tháng gần như không. Có thời điểm công việc chững lại, chị phải xin chồng tiền chi tiêu cá nhân. Đó là điều khiến chị áp lực hơn cả chuyện thu nhập giảm.

"Tôi rất khó chịu khi phải xin tiền chồng để chi tiêu. Trước giờ tôi không quen phụ thuộc ai", chị nói.

Cuối năm ngoái, công việc làm từ xa kết thúc. Chị nghỉ vài tháng ở nhà nhưng càng nghỉ càng lo khi giá cả sinh hoạt tăng lên còn nguồn thu ngày một bấp bênh. Nhiều đêm nằm tính tiền học cho con, tiền điện nước và khoản trả góp căn hộ, chị bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại công sở dù biết sẽ rất vất vả.

Đúng lúc đó, một người bạn làm giám đốc dự án bất động sản ngỏ ý mời chị về làm công việc admin với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng.

"Bạn bè tôi đều bảo mức đó không đáng để đánh đổi thời gian và công sức", chị kể.

Bản thân Nguyễn Thu cũng hiểu điều đó. Sau tiền xăng xe, ăn uống và các khoản phát sinh, số tiền còn lại không nhiều. Chị còn phải rời nhà từ sáng sớm và gần như không còn khoảng thời gian nghỉ ngơi như trước. Nhưng cuối cùng chị vẫn nhận việc vì không muốn tiếp tục ở nhà trong tâm trạng bất an kéo dài.

"Tôi cần cảm giác mình đang đi tiếp, chứ không bị mắc kẹt ở nhà với nỗi lo tiền bạc mỗi ngày", chị nói.

Nguyễn Thu cho biết chị cần cảm giác chủ động với cuộc sống và có thể tự lo cho bản thân. Ảnh: NVCC

Những tuần đầu ở công ty khiến chị áp lực nhiều hơn tưởng tượng. Các thuật ngữ bất động sản, quy trình booking, giữ chỗ hay xử lý hợp đồng đều xa lạ, trong khi người hướng dẫn lại nhỏ hơn chị nhiều tuổi.

"Có lúc tôi hơi tự ti. Gần 40 tuổi rồi mà vẫn ngồi học việc như sinh viên mới ra trường", chị kể.

Nhiều tối sau khi con ngủ, chị lại mở laptop đọc thêm tài liệu để nhớ quy trình xử lý hồ sơ khách hàng. Chị sợ mình chậm chạp, sợ không theo kịp đồng nghiệp trẻ. Sau khoảng ba tuần, chị bắt đầu quen việc. Những lần đầu tự xử lý booking hay hoàn tất hồ sơ cho khách khiến chị nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Lâu rồi tôi mới có cảm giác mình đang học được thứ mới mỗi ngày. Ở công ty, mọi người làm việc rất nhanh và nhiều năng lượng nên mình cũng phải chuyển động theo", chị nói.

Hiện ngoài giờ làm, chị vẫn duy trì các kênh mạng xã hội và tiếp thị liên kết để kiếm thêm thu nhập. Chị dự định làm admin khoảng một năm, sau đó, thử sức với sales bất động sản.

Ở tuổi 38, Nguyễn Thu cho biết mình không còn quá bận tâm người khác đánh giá thế nào về lựa chọn quay lại công sở với mức lương 8 triệu đồng. Điều khiến chị quan tâm hơn là cảm giác chủ động với cuộc sống và có thể tự lo cho bản thân.

Mỗi tối, sau khi dọn dẹp xong và các con đã ngủ, chị lại mở điện thoại kiểm tra những đơn hàng tiếp thị liên kết còn dang dở. Nhịp sống hiện tại khiến chị gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng giúp chị thấy mình không còn mắc kẹt trong những ngày chỉ quanh quẩn với nỗi lo tiền bạc.

"Tiền bây giờ khó kiếm hơn hồi trẻ, sức cũng không còn như trước. Nhưng ít nhất tôi thấy mình vẫn đang tự đứng trên đôi chân của mình", chị nói.