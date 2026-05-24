Sang Israel thăm nhà chồng, cô gái Việt khiến mọi người giật mình vì cái bắt tay

Eliya Sbri (30 tuổi, người Israel) đã có 2 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, anh không chỉ gây dựng được sự nghiệp vững chắc mà còn tìm thấy “mảnh ghép” phù hợp để gắn bó một đời.

Người phụ nữ đó là Phan Thị Hồng Nhung (35 tuổi, quê ở Tuyên Quang, hiện kinh doanh phòng khám thẩm mỹ ở Hà Nội). Họ đã có 5 tháng về chung một nhà.

Trên sóng Vợ chồng son, cặp đôi chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và chuyện tình đầy thú vị của mình.

Chị Nhung chia sẻ, chị quen biết chàng trai người Israel qua mạng xã hội. Thời gian đầu, chàng trai đó chủ động nhắn tin nhưng chị không trả lời vì sợ bị lừa.

Khoảng 1 tuần sau, Eliya tiếp tục nhắn tin hỏi thăm và tha thiết mời chị Nhung đi uống cà phê. Lần này, chị nhắn lại: “Đối với em, lần đầu gặp gỡ không phải ở quán cà phê nên em nghĩ, em và anh không hợp nhau lắm”.

Thấy vậy, Eliya vội phân trần: “Cà phê chỉ là một lời mời, còn em muốn đi đâu thì mình sẽ đi đó”. Chính câu trả lời đầy chân thành đó đã thu hút sự chú ý của chị Nhung. Và chị đồng ý gặp gỡ anh.

Về phía mình, Eliya cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm tình đặc biệt với cô gái Việt. Thông thường, khi bị đối phương từ chối, anh sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Tuy nhiên, với Hồng Nhung, anh luôn muốn được tìm hiểu sâu hơn. Bởi vậy, anh đã kiên trì hẹn gặp chị.

Lần đầu gặp nhau, Eliya ngỡ ngàng 5 phút khi thấy Hồng Nhung xinh đẹp như trong hình ảnh trên mạng. Cuộc gặp suôn sẻ, cả hai đều ấn tượng về nhau và kể từ ngày đó, họ “dính nhau như sam”.

Hồng Nhung từng có lúc lo lắng sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo sẽ khiến cặp đôi gặp khó khăn. Nhưng những giải đáp của bạn trai đã khiến chị yên tâm, tin tưởng hơn vào mối quan hệ này.

Trong quá trình tìm hiểu, cặp đôi nhiều lần cãi vã đến mức muốn chia tay. Chị Nhung thừa nhận, cái tôi của chị và bạn trai quá cao nên đôi khi khó hòa hợp.

Tuy nhiên, vào lúc mối quan hệ trở nên căng thẳng, Eliya luôn là người nói xin lỗi. Anh sợ mất đi người mình yêu nên chọn nhường nhịn để cả hai bình tĩnh hơn.

Bản thân chị Nhung cũng rất sợ mất đi người đàn ông này nên hạ bớt cái “tôi” để cư xử chuẩn mực hơn.

Cặp đôi kết hôn 5 tháng trước. Hôn nhân của họ ngọt ngào và bình yên.

Eliya thích nấu ăn và là đầu bếp chính của gia đình, còn chị Nhung thì dễ tính trong việc ăn uống. Thấy vợ yêu thích và ăn ngon lành những món ăn mình nấu, Eliya rất hài lòng.

Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với một số khác biệt về văn hóa.

Chị Nhung kể, một lần chị sang Israel thăm gia đình chồng. Với sự thân thiện và cởi mở, gặp gỡ bất cứ ai chị đều chủ động bắt tay. Thế nhưng, một thành viên của gia đình đã giật nảy khi thấy hành động bắt tay của chị.

Eliya giải thích: “Quê hương tôi có nhiều luật lệ. Một trong số đó là đàn ông đã kết hôn không được chạm vào người phụ nữ khác. Tôi quên dặn vợ điều đó”.

Trong hôn nhân, cặp đôi đặt ra một số luật lệ và theo chị Nhung, điều này đã giúp ích khá nhiều trong đời sống của họ.

“Mỗi sáng, chúng tôi luôn thức dậy trong trạng thái vui vẻ vì chúng tôi tin rằng, nguồn năng lượng đó sẽ theo mình cả ngày.

Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ đi ngủ trong trạng thái bực tức. Bởi vậy, dù cãi nhau lớn đến đâu thì trước khi đi ngủ, một trong hai chúng tôi cũng phải tìm cách để thay đổi tình hình”, chị Nhung nói.

Ở bên Eliya, chị Nhung học hỏi được tính kiên nhẫn và lòng bao dung. Nhờ có anh ủng hộ, chị có thêm động lực yêu thương bản thân, gia đình và cống hiến cho công việc.

“Cảm ơn em, người vợ tuyệt vời. Cách em truyền cảm hứng cho mọi người thật tuyệt vời. Anh ngưỡng mộ em và những gì em làm. Em hãy cứ tiếp tục là em, đừng làm tắt đi nụ cười rạng rỡ đó”, Eliya nhắn nhủ những lời ngọt ngào đến vợ.