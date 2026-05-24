Bài phát biểu gây sốt của Chủ tịch hội đồng trường ở Hà Nội: "Thầy từng đi bán kem"

Phát biểu tại lễ prom của học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 vào tối 24/5, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie đã có những chia sẻ xúc động với học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường.

Mở đầu bài phát biểu, thầy bày tỏ niềm vui khi thấy học sinh trưởng thành, rạng rỡ trong ngày đặc biệt cuối cấp. “Hôm nay các con rất đẹp, các bạn nam lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề, các bạn nữ xinh tươi trong váy áo lộng lẫy. Các con đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn”, thầy nói.

Thầy Khang phát biểu trong lễ prom của học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026.

Đặc biệt, thầy Khang mang theo một thùng kem và gọi đó là “kem tử tế” để dành tặng học sinh, phụ huynh.

Thầy kể, năm 12-13 tuổi tại Vinh, tỉnh Nghệ An, vào mỗi dịp hè, thầy từng rong ruổi bán kem dạo dưới cái nắng gay gắt miền Trung để kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới.

Thầy Khang trực tiếp tặng kem cho phụ huynh và học sinh.

“Khi ấy trời nóng hơn cả hôm nay, gió Lào hầm hập, mặt đường nhựa có khi gần 50 độ. Nhưng tôi và nhiều bạn cùng trang lứa vẫn đi bán kem để phụ giúp gia đình, chuẩn bị cho việc học”, thầy nhớ lại.

Theo thầy Khang, từ những ký ức tuổi thơ ấy, nhiều năm nay thầy luôn giữ thói quen tặng kem cho học sinh cuối cấp như một món quà tinh thần trước khi các em rời trường.

“Thầy gọi đó là kem tử tế. Mong các con ăn que kem này để thấy mát lòng, mát dạ và mai này dù đi đâu, mỗi lần ăn kem sẽ nhớ đến thầy cô, nhớ đến mái trường Marie Curie, nhớ đến que kem tử tế để sống và làm việc tử tế như bố mẹ, thầy cô mong đợi”, thầy xúc động chia sẻ.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từng có một tuổi thơ sống trong nghèo đói nên cả cuộc đời của ông phấn đấu cho thế hệ trẻ cuộc sống tươi đẹp.

Sinh ra ở Làng Ngò, thuộc xã Quỳnh Sơn (nay là Sơn Hải), huyện Quỳnh Lưu, lên 7 tuổi, ông theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo vỡ lòng. Ông là con thứ tư trong gia đình 7 anh em. Nhà đông con nên bố mẹ không có tiền đóng học phí, các anh em của ông ai cũng phải đi làm phụ giúp ba mẹ. Riêng thầy được mạ sắm cho hai cái phích đựng kem và tham gia vào "hội bán kem".

Dù thèm kem nhưng cậu bé Khang khi đó không dám ăn, chỉ để bán kiếm tiền mua sách vở, quần áo chuẩn bị năm học mới…

Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, Nguyễn Xuân Khang bước vào cuộc đời sinh viên tại Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông tốt nghiệp năm 1972 và được giữ lại trường dạy Vật lý cho học sinh Khối phổ thông chuyên Toán của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Vào Tết Nhâm Thân 1992, sau đêm giao thừa, thầy tự "giam" mình trong một không gian đặc biệt suốt 3 ngày đêm. Không đi đâu, không gặp ai, thầy tập trung cao độ, dành tất cả tâm huyết và kinh nghiệm để thực hiện một ý tưởng ấp ủ nhiều năm: hoàn thành đề án thành lập trường của cuộc đời mình.

Ngày 29/8/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập Trường phổ thông dân lập cấp 2 - 3 Marie Curie.