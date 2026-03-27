Goá phụ trẻ được tuyên vô tội trong vụ chồng 77 tuổi chết sau ba tháng kết hôn

Ông Nozaki Kosuke và vợ trẻ trước khi qua đời. Ảnh: JB Press

Ngày 23/3, Tòa án cấp cao Osaka đã bác kháng cáo của công tố, giữ nguyên phán quyết tuyên trắng án đối với Sudo Saki trong vụ án liên quan đến cái chết của chồng bà là Nozaki Kosuke - doanh nhân giàu có được truyền thông gọi là "Don Juan xứ Kishu".

Đây là lần thứ hai công tố thất bại trong nỗ lực buộc tội Sudo, sau khi từng đề nghị mức án tù chung thân.

Ông Nozaki qua đời vào tháng 5/2018 tại phòng ngủ trong nhà riêng ở thành phố Tanabe, tỉnh Wakayama, chỉ ba tháng sau khi kết hôn. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong là ngộ độc cấp tính do ma túy đá.

Sudo bị truy tố vào năm 2021 với cáo buộc đã khiến chồng sử dụng liều gây chết người. Tuy nhiên, bà luôn phủ nhận, khẳng định không giết chồng và không ép ông sử dụng chất kích thích.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tháng 12/2024, tòa án địa phương Wakayama đã tuyên Sudo vô tội do thiếu bằng chứng trực tiếp. Dù thừa nhận bị cáo từng mua chất nghi là ma túy và tìm kiếm trên mạng các cụm từ như "quá liều ma túy" hay "tội phạm hoàn hảo với người già", tòa cho rằng những yếu tố này chưa đủ để kết luận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định không thể loại trừ khả năng ông Nozaki tự sử dụng chất kích thích hoặc vô tình uống phải.

Không đồng tình, phía công tố kháng cáo và tại phiên phúc thẩm, lập luận rằng Sudo có động cơ rõ ràng khi kết hôn vì tài sản lớn của chồng. Họ cũng cho rằng mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, khi ông Nozaki từng đề cập ý định ly hôn.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa phản bác, cho rằng công tố không đưa ra được bằng chứng mới đủ sức bác bỏ khả năng nạn nhân tự sử dụng chất cấm.

Dù chênh lệch gần 50 tuổi, ông Kosuke vẫn tin vợ yêu mình thật lòng. Ảnh: JB Press

Với phán quyết mới nhất từ tòa cấp cao, Sudo Saki tiếp tục được tuyên vô tội, chính thức khép lại một trong những vụ án gây tranh cãi nhất Nhật Bản, xoay quanh hôn nhân chóng vánh, khối tài sản khổng lồ và cái chết bí ẩn.

Ông Nozaki, người được mệnh danh "Don Juan xứ Kishu", nổi tiếng với những tuyên bố gây sốc về đời tư, từng khoe có quan hệ với hàng nghìn phụ nữ. Biệt danh này càng khiến vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong suốt quá trình điều tra và xét xử.