Mẹ dạy con bệnh Down kỹ năng bán hàng để tự lập

"Con chưa giỏi việc nhà nhưng con đã biết làm. Con chưa hoàn hảo nhưng con biết quan tâm đến mọi người. Với nhiều người, những điều này rất bình thường nhưng với một người mẹ có con mắc hội chứng Down như tôi, đó là cả một chặng đường dài", chị Dung mô tả về cậu con trai Bảo Sơn trong một bài viết trên trang cá nhân hồi giữa tháng 3. Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình mẫu tử cao cả.

Nguyễn Ngọc Bảo Sơn - 20 tuổi, con trai chị Dung - theo bố mẹ buôn bán đủ mặt hàng từ bưởi, vải đến các sản phẩm tiêu dùng như dầu gội, sữa tắm. Công việc kéo dài hơn hai năm không chỉ là cách mưu sinh của gia đình, còn là hành trình để cậu học cách chào hỏi, giao tiếp và dần làm quen với cuộc sống.

Bảo Sơn phụ giúp bố mẹ bán hoa quả trên đường. Ảnh: NVCC

Ít ai biết phía sau những thay đổi tưởng chừng giản dị ấy là một hành trình bắt đầu từ cú sốc cách đây 20 năm. Khi Sơn mới ba tháng tuổi, gia đình nhận tin con mắc hội chứng Down. Chị Dung gần như suy sụp, nhiều ngày không ăn không ngủ, chỉ ôm con mà khóc.

"Khoảnh khắc ấy như một cú sốc quá lớn. Tôi khóc ròng suốt nhiều ngày, không ăn, không ngủ, chỉ ôm con vào lòng mà thương con đến quặn thắt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một nỗi lo duy nhất: tương lai của con rồi sẽ ra sao", chị nhớ lại.

Những ngày đầu, với chị là khoảng thời gian "tối tăm", đau đến mức tưởng như không thể chịu đựng thêm. Nhưng chính nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ không nhận thức được sự khác biệt đã khiến chị thay đổi.

"Tôi dần nhận ra con không hề biết mình khác biệt. Con chỉ biết yêu mẹ, cần mẹ và cần được lớn lên trong vòng tay yêu thương. Con không cần một người mẹ gục ngã vì sợ hãi, con cần một người mẹ mạnh mẽ để nắm tay con đi qua hành trình này", chị nói.

Từ đó, chị chọn cách dạy con bằng sự kiên nhẫn. Sơn là cậu bé nhiều năng lượng, đôi khi nói nhanh, nói to và chưa kịp suy nghĩ. Thay vì quát mắng, chị chờ đúng lúc để nhẹ nhàng trò chuyện và hướng dẫn lại cho con, có những điều phải nhắc lại rất nhiều lần.

Hai mẹ con dần hình thành một "tín hiệu riêng" trong giao tiếp. "Mỗi khi con đang nói chuyện mà tôi khẽ chạm vào tay hoặc chân, đó là dấu hiệu để con biết mình đang nói hơi quá. Khi nhận được tín hiệu, con sẽ tự điều chỉnh lại, nói nhỏ hơn hoặc nói ít lại. Cách này giúp con hiểu mà không cảm thấy bị trách mắng, nên con cũng dịu lại rất nhanh", chị kể.

Chị Dung và con trai. Ảnh: NVCC

Với chị Dung, việc nuôi dạy con không phải là những bước tiến lớn, mà là sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Cuối năm 2021, khi vợ chồng chị bán bưởi ở vỉa hè cách nhà khoảng 500 m, một lần quá trưa chưa kịp về nấu cơm, chị thấy con trai xách hai túi đi ra, vừa đi vừa cười. Khi hỏi, con nói đã nấu mì tôm mang ra cho bố mẹ ăn vì sợ bố mẹ đói.

"Khoảnh khắc đó tôi thực sự hạnh phúc, mừng đến ứa nước mắt. Với nhiều người có thể chỉ là chuyện rất bình thường, nhưng với tôi, đó là dấu hiệu con biết quan tâm và nghĩ cho bố mẹ", chị nói.

Hơn hai năm trước, công việc bấp bênh, vợ chồng chị Dung chuyển sang buôn bán nhỏ để mưu sinh. Họ thuê xe về quê lấy hàng, mang ra chợ bán, có ngày phải đi khắp các ngõ nhỏ để tìm khách. Từ đó, Sơn bắt đầu theo bố mẹ đi bán hàng.

Một lần bán vải khiến chị nhớ mãi. Khi khách dừng xe hỏi, chưa kịp để bố mẹ trả lời, Sơn đã nhanh tay lấy một quả vải đưa cho khách thử và nói: "Vải nhà con ngon lắm, không sâu đâu ạ, bác mua ủng hộ bố mẹ cháu nhé".

Từ vài người khách ban đầu, người mua dần đông hơn. Sự tự nhiên, chân thành của cậu khiến việc bán hàng trở nên thuận lợi hơn.

"Có những tình huống xảy ra mà bố mẹ cũng không nghĩ tới nhưng con lại làm được một cách rất tự nhiên. Con đứng cạnh bố, thấy khách là vẫy tay, mời thử hàng, rồi phụ bố bán. Nhìn con như vậy, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động", chị kể.

Nhiều người dừng lại mua hàng, ủng hộ khi biết hoàn cảnh của Bảo Sơn. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 20, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang theo học đại học, Sơn có một con đường khác. Theo chị Dung, con vẫn có ước mơ riêng và chị muốn đồng hành để con thực hiện theo cách phù hợp.

Hiện tại, chị xây dựng cho con các kênh bán hàng trên mạng xã hội, định hướng kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe và thời trang theo hình thức tiếp thị liên kết, đồng thời tìm thêm những mặt hàng phù hợp để con có thể tham gia.

Sau 20 năm đồng hành, điều chị trăn trở không phải là con sẽ đi nhanh hay chậm, mà là con có đủ vững vàng để tự bước đi, biết lao động và lo cho cuộc sống.

"Tôi mong con biết tự lập, biết bán hàng để không phụ thuộc vào ai. Với tôi, thành công không phải điều gì quá lớn lao, chỉ cần con có nghị lực, sống tử tế, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, như vậy đã là điều hạnh phúc nhất", chị nói.