Cặp nam nữ đối mặt án tù vì làm 'chuyện ấy' trong nghĩa trang

Theo cảnh sát quận Timur Laut, vụ việc được phát hiện sau khi một người đàn ông 69 tuổi trình báo vào khoảng 12h05 ngày 23/3, khi đoạn video bắt đầu lan rộng trên Internet. Người phát ngôn, cảnh sát trưởng Abdul Rozak Muhammad, cho biết sự việc xảy ra một ngày trước đó tại nghĩa trang Batu Gantung, khu vực Air Itam.

Danh tính hai người liên quan nhanh chóng được xác định là công dân Malaysia. Người phụ nữ bị bắt vào khoảng 20h35 cùng ngày, trong khi người đàn ông bị bắt lúc 23h11 tại một địa điểm khác. Cả hai được cho là đã thừa nhận hành vi và đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Người đàn ông 58 tuổi và người phụ nữ 37 tuổi quan hệ tình dục trong nghĩa trang ở Penang, Malaysia hôm 22/3. Ảnh cắt từ video

Theo nhà chức trách, vụ việc đang được xử lý theo Điều 294(a) của Bộ luật Hình sự Malaysia - quy định về hành vi khiếm nhã nơi công cộng, với mức phạt có thể lên tới 3 tháng tù giam, phạt tiền hoặc cả hai. Ngoài ra, cảnh sát cũng xem xét áp dụng thêm Điều 509 (xúc phạm danh dự người khác) và Điều 233 của Luật Truyền thông và Đa phương tiện liên quan đến việc phát tán nội dung phản cảm trên mạng.

Cảnh sát cho biết hiện chưa xác định được đoạn video được ghi lại bằng cách nào cũng như ai là người đăng tải lên mạng xã hội. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Tại Malaysia, các hành vi thiếu chuẩn mực ở nơi công cộng, đặc biệt tại những địa điểm mang tính tâm linh như nghĩa trang, thường bị xử lý nghiêm. Trước đó, một số trường hợp quay video phản cảm hoặc gây rối trật tự công cộng cũng đã bị truy tố theo các điều khoản tương tự nhằm răn đe.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận địa phương, với nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm để tránh tái diễn những hành vi gây phản cảm và xúc phạm không gian văn hóa cộng đồng.