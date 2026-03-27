Ba nam diễn viên bị phát hiện tới quán bar 'tay vịn'

Ngày 27/3, trang 163 đưa tin một cô gái đã đăng clip trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Cuối cùng cũng không cần tiếp tục che giấu nữa rồi, Nghiêm Hạo Tường". Ngoài việc nhắc tới ca sĩ thần tượng trẻ tuổi Nghiêm Hạo Tường, trong clip của cô còn có hình ảnh hai nam diễn viên rất nổi tiếng khác là Lưu Hạo Nhiên và Quách Kỳ Lân.

Vấn đề đặt ra là bối cảnh trong đoạn video không phải quán karaoke thuần túy mà là nơi kinh doanh kín, có các dịch vụ được cá nhân hóa như nhân viên hỗ trợ rót đồ uống, tạo không khí. Truyền thông cho rằng ba nghệ sĩ đã đến nơi gây tranh cãi là quán karaoke "tay vịn".

Lưu Hạo Nhiên là nhân viên thuộc biên chế của Đoàn Văn công Mỏ than Trung Quốc. Nhiều nơi có quy định cấm nhân viên nhà nước vào quán karaoke, nam diễn viên có thể vi phạm quy định.

Cô gái tố cáo Nghiêm Hạo Tường tới quán karaoke "tay vịn", vô tình để lộ hình ảnh Lưu Hạo Nhiên và Quách Kỳ Lân.

Sự việc gây hoang mang trong dư luận, trở thành chủ đề hot trên MXH Weibo Sina với hơn 100 triệu lượt đọc. Hiện cả ba diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi cho scandal trên.

Theo Sina, tai tiếng sử dụng các dịch vụ bị cấm khiến khán giả thất vọng với Lưu Hạo Nhiên, Nghiêm Hạo Tường và Quách Kỳ Lân. Cả ba đều là nghệ sĩ trẻ nổi danh, có hình tượng tốt và sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Lưu Hạo Nhiên từng là nam thần thanh xuân học đường trên màn ảnh Hoa ngữ với tác phẩm Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Anh cũng là ông hoàng phòng vé trẻ tuổi nhất Trung Quốc, nổi tiếng với loạt tác phẩm ăn khách như Thám tử phố Tàu, Tiệm ảnh Nam Kinh…

Lưu Hạo Nhiên vốn là ngôi sao trẻ vừa có ngoại hình, tài năng thành tích tốt đang được yêu thích, nhưng anh vướng nhiều bê bối đời tư.

Lưu Hạo Nhiên liên tiếp vướng lùm xùm tình cảm. Có thông tin nam diễn viên bí mật kết hôn với đàn chị Châu Đông Vũ. Người hâm mộ Lưu Hạo Nhiên cho rằng Châu Đông Vũ trong quá khứ có nhiều scandal tình ái với đàn anh lớn tuổi, không phù hợp với Lưu Hạo Nhiên. Việc hẹn hò Châu Đông Vũ ảnh hưởng tới sự nghiệp nam diễn viên. Mối tình giữa hai nghệ sĩ bị người hâm mộ phản đối kịch liệt khiến Lưu Hạo Nhiên từ ngôi sao được yêu thích, hình tượng hoàn mỹ bị chính fan của mình quay lưng.

Quách Kỳ Lân là con trai nghệ sĩ tướng thanh (một loại hình kịch nói truyền thống Trung Quốc) Quách Đức Cương, người sáng lập Đức Vân Xã. Công ty Đức Vân Xã Bắc Kinh quản lý gần 100 diễn viên tướng thanh, diễn viên hài, được định giá ước tính 2 tỷ NDT.

Quách Kỳ Lân thường được gọi là "thiếu ban chủ", xuất hiện với siêu xe đồ hiệu từ khi còn đi học. Không những vậy, Quách Kỳ Lân còn được yêu thích với các bộ phim như Ở rể, Khánh dư niên, Con đường bình phàm...

Nghiêm Hạo Tường sinh năm 2004 là thành viên nổi bật của nhóm nhạc TNT (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) có lượng người hâm mộ hùng hậu.

Quách Kỳ Lân là người kế thừa công ty giải trí nghệ thuật lớn.