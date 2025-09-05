Chồng mất tích bí ẩn, 3 năm sau vợ sốc nặng khi mở nắp bể phốt

Một phụ nữ Thái Lan đã phát hiện ra một bộ xương trong bể phốt tại nhà riêng ở tỉnh Nakhon Ratchasima, tỉnh Isaan, mà bà tin rằng đó là hài cốt của chồng, người đã mất tích 3 năm trước.

Người phụ nữ 60 tuổi, Thawee Paekratoke, đã gọi điện cho cảnh sát từ đồn cảnh sát Nong Boon Mak đến nhà bà ở tiểu khu Laem Thong, huyện Nong Boon Mak vào ngày 1/9.

Bà Thawee Paekratoke.

Bà Thawee cho biết đã tìm thấy thứ mà bà tin là bộ xương của người chồng mất tích của mình, Soeng Paekratoke, 65 tuổi.

Thawee giải thích rằng chồng bà đã biến mất khỏi nhà vào ngày 15/11/2022. Bà đã nộp đơn trình báo mất tích cho cảnh sát, nhưng không bao giờ nhận được thông tin cập nhật nào.

Cuối cùng, bà và các con đã ngừng tìm kiếm chồng sau khi người dân địa phương khẳng định họ nhìn thấy ông ta ở chợ với một người phụ nữ khác. Nghĩ rằng chồng đã bỏ vợ để theo nhân tình, bà Thawee không còn cố gắng tìm kiếm chồng nữa.

Vào ngày phát hiện bộ xương, Thawee cho biết bà đang cắt cỏ ở phía sau nhà thì nhận thấy bể phốt bỏ hoang chứa đầy đất. Định làm sạch bể phốt, bà bắt đầu đào và phát hiện ra nhiều mảnh xương. Bà cũng tìm thấy một chiếc áo sơ mi, mà bà nhận ra ngay là của chồng mình và tin chắc đó là của ông.

Thawee đã thông báo cho các con của về phát hiện này trước khi báo cáo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra để xác nhận danh tính của bộ xương.

Bà Thawee suy đoán rằng chồng bà có thể đã đi bộ ra phía sau nhà trong lúc say rượu và vô tình ngã xuống bể phốt . Mặc dù gia đình đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, khó chịu trong khu vực, nhưng họ cho rằng đó là do loại phân bón hữu cơ mà chồng bà thường làm.

Thi thể đã được gửi đến khoa pháp y của Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để nhận dạng và xác định nguyên nhân tử vong.