Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

Giờ đẹp xuất hành mùng 3 Tết Bính Ngọ

Dân gian có câu "Đầu xuôi đuôi lọt", hàm ý khởi đầu thuận lợi sẽ mang lại kết quả hanh thông. Theo quan niệm truyền thống, những ngày đầu năm thường được coi là thời điểm cát lành, phù hợp xuất hành lấy may. Mọi gia đình tranh thủ thời gian đẹp, chọn được hướng cát lành để đi lại lấy may cho cả năm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, giờ đẹp xuất hành ngày mùng 3 Tết có thể tham khảo: Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ).

Ảnh minh họa

Khung giờ xuất hành đầu năm 2026 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 3 giờ – 5 giờ và 15 giờ – 17 giờ: Tiểu cát đem lại may mắn trong kinh doanh và buôn bán.

+ 7 giờ – 9 giờ và 19 giờ – 21 giờ: Đại an tạo ra sự thuận lợi và hòa hợp. Hãy đi về phía Tây Nam để thuận tài lộc.

+ 9 giờ – 11 giờ và 21 giờ – 23 giờ: Tốc Hỷ, dễ gặp niềm vui, việc tiến hành thuận lợi

Theo cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh (đối với chuyến đi xa hoặc dài ngày), đây là ngày Kim Dương (tốt), thuận lợi xuất hành, có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông, thưa kiện có nhiều lý phải.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian về ngày Tam Nương sát, nên hạn chế tiến hành việc đại sự. Có thể đi thăm hỏi họ hàng, lễ chùa cầu bình an hoặc làm việc thiện.

Lưu ý: Các tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Canh Tý, Mậu Tý được cho là xung với ngày, nên hạn chế xuất hành xa.

Hướng xuất hành tốt trong ngày mùng 3 Tết

Hướng tốt trong ngày mùng 3 Tết - Hỷ thần là hướng Đông Bắc, Tài thần hướng Đông Nam.

Xuất hành theo hướng Đông Bắc sẽ gặp Hỷ Thần ban ơn cho nhân duyên vượng, tình cảm ngày càng thăng hoa, gia đạo sớm có tin vui trong năm mới.

Còn đi về hướng Đông Nam để được Thần Tài ban lộc, kiếm tiền dễ dàng hơn, kinh doanh hay buôn bán suôn sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.