Trang phục thu hút may mắn tài lộc cho 12 con giáp

Trên Vogue, chuyên gia phong thủy nổi tiếng Hong Kong Pius Chan nói về các màu sắc may mắn dành cho từng con giáp trong năm 2026. Chan từng tư vấn cho nhiều người nổi tiếng, như Cate Blanchett, Nicolas Ghesquière - giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton. Theo ông, trong phong thủy, màu sắc là phương tiện điều chỉnh khí - năng lượng hiện diện trong môi trường sống và ảnh hưởng đến vận may con người. Vì vậy, việc lựa chọn màu không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn liên quan đến cảm xúc, trạng thái tinh thần và sự hài hòa với môi trường.

Năm nay, để thu hút may mắn tài lộc, người tuổi Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất được cho là nên mặc màu vàng. Tùy sở thích, bạn có thể chọn các sắc vàng đậm, nhạt ở trang phục, túi, giày. Với những dịp quan trọng như ký kết, làm thủ tục, tổ chức sự kiện, bạn có thể dùng màu sắc này nhiều hơn để tăng sự tự tin.

Người tuổi Dần có màu may mắn là đỏ. Sắc màu dễ mặc, tôn da, thường được mọi người áp dụng trong những ngày đầu năm khi đi du xuân.

Màu sắc giúp thu hút vận may cho người tuổi Thân là xám. Bạn có thể mặc cả bộ hoặc kết hợp cùng các tông như đỏ, trắng, xanh mòng két, xanh olive, vàng bơ.

Tuổi Mão được cho là phù hợp với màu tím. Bạn nên chọn sắc tím pastel để trông trẻ hơn so với tông đậm, phối phụ kiện màu trắng. Nếu muốn tạo ra hiệu ứng bắt mắt, hãy thử kết hợp sắc xanh ngọc, cam cháy và hồng đậm.

Màu đen là gợi ý cho người tuổi Dậu. Sắc màu phổ thông này được nhiều người yêu thích vì tạo cảm giác quyền lực, vóc dáng thon gọn.

Tuổi Thìn có thể thử chọn màu bạc. Theo Vogue, đây là màu tương đối khó sử dụng hàng ngày, thường xuất hiện trong tiệc tùng, sự kiện. Nếu ngại, thay vì mặc quần áo màu bạc, bạn chuyển sang sử dụng túi xách, giày dép màu này.

Người tuổi Tý và Hợi có chung màu may mắn là nâu. So với đen và trắng, nâu kén người mặc hơn vì có thể gây tối da và trông già. Để khắc phục nhược điểm này, bạn nên tập trung vào những kiểu dáng gọn gàng, họa tiết kẻ và trang điểm nhẹ để khuôn mặt thu hút hơn.