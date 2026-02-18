Nữ VĐV Hà Lan kiếm triệu đô chỉ nhờ khoe… nội y tại Thế vận hội mùa Đông

Hình ảnh của Jutta Leerdam càng được tô điểm khi cô khóc trong thời khắc đăng quang. Khoảnh khắc này liền xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và trang web trên toàn cầu, nhanh chóng được chia sẻ lại bởi 300 triệu người theo dõi của Nike trên Instagram.

Theo chuyên gia nghiên cứu thị trường Fredereique de Laat, Jutta Leerdam có thể nhận được khoản tiền thưởng rất lớn theo hợp đồng quảng cáo thương hiệu với Nike. "Với Nike, tôi tin con số sẽ lên tới hơn 1 triệu USD", Fredereique de Laat nói.

Theo tính toán, Leerdam - người có 6,2 triệu lượt theo dõi - có thể kiếm được khoảng 65.000 USD cho mỗi bài đăng có gắn hình ảnh của nhãn hàng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng Nike. Bên cạnh đó là các điều khoản thưởng nếu như cô tạo ra các khoảnh khắc xuất thần. Và khoảnh khắc vừa qua chính là như vậy khi có tới hơn 300 triệu lượt quan tâm tới cảnh cô khoe nội y lúc ăn mừng.

Khoảnh khắc này giúp Leerdam kiếm bộn

Huy chương mà Leerdam đã giành tại Thế vận hội là một câu chuyện thành công đặc biệt, nhất là khi cô từng suýt không được tham dự sự kiện 2026. Vận động viên 27 tuổi không qua được vòng loại ở nội dung 1.000m sở trường. Nhưng cuối cùng, Ủy ban Olympic Hà Lan vẫn chọn cô thi đấu, và Leerdam đã đền đáp niềm tin đó bằng cách giành huy chương vàng một cách thuyết phục.

Trước đó, khi lên đường tham dự Thế vận hội, Leerdam bị gọi là “nữ hoàng đỏng đảnh”. Cô tỏ ra nổi bật hơn hẳn các vận động viên cùng đoàn. Đầu tiên, Leerdam quyết định bay đến Thế vận hội mùa Đông bằng máy bay riêng. Sau đó, cô mang theo cả một đoàn tùy tùng. Trên chuyến bay, đoàn tùy tùng đã thiết kế cho riêng “nữ hoàng” những lá cờ được đặc biệt và những chiếc bánh tự làm có ghi lời nhắn ủng hộ. Màn hình TV trên máy bay cũng được chuyển sang nền màu cam với hình ảnh của Leerdam.

Sau khi đến nơi, Leerdam cùng bạn bè đi xe riêng đến làng vận động viên, rồi chụp ảnh selfie trước biểu tượng vòng tròn Olympic nổi tiếng trước khi bắt đầu tập luyện và đạt được thành tích như vừa qua.