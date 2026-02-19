13 phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

Nụ hôn lúc giao thừa

Bắt nguồn từ truyền thống châu Âu và được phổ biến rộng rãi tại Mỹ, nghi thức trao nhau nụ hôn khi đồng hồ điểm 0h được tin là sẽ mang lại may mắn trong năm mới. Đây là một trong những phong tục đêm Giao thừa (NYE) nổi tiếng nhất, phần lớn nhờ những cảnh phim đáng nhớ trong các tác phẩm điện ảnh như When Harry Met Sally hay Bridget Jones’s Diary.

Ăn 12 quả nho

Ảnh: iStocks

"Las doce uvas de la suerte" (12 quả nho may mắn) là phong tục Tây Ban Nha, trong đó người dân ăn một quả nho theo từng tiếng chuông khi đồng hồ điểm 0h. Mỗi quả tượng trưng cho một tháng trong năm mới, và việc ăn đủ 12 quả được tin là sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng. Theo nhà nhân học Michael A. Di Giovine (ĐH West Chester, Mỹ), truyền thống này có thể xuất hiện cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 nhằm tiêu thụ lượng nho dư thừa.

Ông cho biết, một số tờ báo cuối thế kỷ 19 ghi nhận tầng lớp thượng lưu có thói quen ăn nho vào bữa trưa ngày đầu năm. Tuy nhiên, đa số người Tây Ban Nha cho rằng truyền thống chính thức hình thành vào năm 1909, khi các thương nhân từ Alicante và Murcia phát nho tại quảng trường Puerta del Sol (Madrid) để khuyến khích và tạo dựng tập tục này.

Gần đây, trào lưu ăn nho đêm Giao thừa lan rộng trên TikTok, kết hợp với việc mặc đồ lót đỏ hoặc chui gầm bàn khi ăn.

Đậu mắt đen và cải xanh

Tại các bang miền Nam nước Mỹ, nhiều gia đình có truyền thống ăn đậu mắt đen và cải xanh vào ngày đầu năm mới. Phong tục này đặc biệt phổ biến trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, với niềm tin rằng món ăn sẽ mang lại may mắn và sung túc trong năm tới.

Màu xanh của cải được cho là tượng trưng cho những tờ đô la, trong khi hạt đậu đại diện cho tiền xu. Nếu muốn "đủ đầy" hơn, người ta thường dọn thêm bánh mì ngô lên bàn tiệc, bởi sắc vàng của món ăn này được xem là biểu tượng của vàng bạc.

Kéo vali dạo phố

Ảnh: iStock

Nếu đặt mục tiêu du lịch trong năm mới, bạn có thể thử nghi thức này với một chiếc vali. Tại nhiều quốc gia Trung và Mỹ Latinh, những người yêu xê dịch thường kéo vali đi dạo một vòng quanh khu nhà vào thời khắc năm mới.

Một số nơi còn đặt vali giữa phòng để mọi người đi vòng quanh, với niềm tin rằng hành động tượng trưng này sẽ "mở đường" cho những chuyến đi suôn sẻ và nhiều cơ hội du lịch trong năm tới.

Đập vỡ quả lựu đón may mắn

Quả lựu từ lâu được xem là biểu tượng linh thiêng của sự sinh sôi và sung túc. Trong văn hóa Hy Lạp, việc đập vỡ một quả lựu sau thời khắc chuyển giao năm mới được tin là sẽ mang lại vận may cho năm sắp tới.

Theo một số biến thể của phong tục này, người dân mang lựu đến nhà thờ để được làm phép, sau đó treo trước cửa nhà từ Giáng sinh đến giao thừa. Sang ngày 1/1, các thành viên trong gia đình lần lượt đập quả lựu cho đến khi vỡ thành 13 mảnh - tượng trưng cho 12 tháng trong năm và một phần may mắn bổ sung.

Mở toang cửa sổ

Theo quan niệm dân gian Ireland, khi đồng hồ điểm 0h, mọi cánh cửa và cửa sổ trong nhà nên được mở ra. Hành động này tượng trưng cho việc tiễn năm cũ rời đi và chào đón năm mới bước vào.

Nghi thức cũng mang ý nghĩa mời linh hồn những người thân đã khuất trở về chung vui trong khoảnh khắc chuyển giao. Dù thời tiết có khắc nghiệt, nhiều người vẫn tin đây là việc "đáng làm" để khởi đầu năm mới thuận lợi.

Mặc họa tiết chấm bi

Tại Philippines, nhiều người chọn trang phục họa tiết chấm bi trong đêm Giao thừa với niềm tin sẽ thu hút tài lộc. Những vòng tròn trên nền vải được cho là tượng trưng cho đồng tiền và sự sung túc.

Vì vậy, nếu đang tìm cảm hứng cho trang phục đón năm mới, một bộ đồ chấm bi không chỉ tạo điểm nhấn phong cách mà còn mang theo kỳ vọng về may mắn, thịnh vượng trong năm tới.

Vị khách đầu tiên xông đất

Tại Scotland, lễ mừng năm mới Hogmanay kéo dài từ đêm Giao thừa đến hết ngày 2/1. Một trong những nghi thức nổi bật là xông đất - người đầu tiên bước vào nhà trong ngày đầu năm được xem là mang theo vận may cho gia chủ.

Theo truyền thống, vị khách này nên mang theo một món quà nhỏ như than đá, bánh shortbread hoặc rượu whisky - những vật phẩm tượng trưng cho sự ấm áp, đủ đầy và thịnh vượng trong năm mới.

Nội y đón năm mới

Ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh, người dân có thói quen mặc nội y màu sắc sặc sỡ trong đêm Giao thừa để "hút" những điều mong ước trong năm tới. Mỗi màu mang một ý nghĩa riêng: xanh lá tượng trưng cho tiền tài, đỏ đại diện cho tình yêu, xanh dương gắn với sức khỏe.

Điểm chung là món đồ này phải hoàn toàn mới - một lý do không thể hợp lý hơn cho việc sắm sửa trước thềm năm mới.

Trong khi đó, tại Italy, nhiều người có truyền thống mặc màu đỏ trong đêm Giao thừa - phong tục có nguồn gốc từ thời Hoàng đế Octavian Augustus. Màu đỏ được xem là biểu tượng của thịnh vượng và từng được mặc trong dịp năm mới thời La Mã cổ đại. Đến thời Trung cổ, sắc đỏ dần gắn với trang phục nội y.

Ngày nay, mặc nội y đỏ vào đêm Giao thừa đã trở thành nghi thức phổ biến. Không ít người mặc ngược món đồ này và chỉ lật lại đúng chiều sau thời khắc 0h, hoặc vứt bỏ ngay sau nửa đêm, như một cách tượng trưng cho sự khởi đầu mới trong năm sắp tới.

Nấu thịt heo và dưa cải chua

Đây là món ăn truyền thống của người Đức trong dịp năm mới, thường được thưởng thức vào ngày 31/12.

Con heo được xem là biểu tượng của may mắn, bởi tập tính luôn tiến về phía trước với chiếc mõm dẫn đường được tin là sẽ "kéo" vận may đến trong năm mới.

'Nhảy' vào năm mới

Người Đan Mạch chào đón năm mới bằng một nghi thức đầy năng lượng: đúng thời khắc 0h, họ đứng trên ghế hoặc sofa rồi cùng nhau nhảy xuống, tượng trưng cho việc bước vào năm mới. Tuy nhiên, một lời khuyên nhỏ là nên tháo giày cao gót trước khi thực hiện nghi thức này để tránh những tai nạn không đáng có.

Mặc toàn đồ trắng

Tại Brazil, những người tham gia lễ hội Lemanjá thường diện trang phục trắng trong đêm Giao thừa. Khi đồng hồ điểm 0h, họ ra bãi biển để dâng lễ nữ thần biển cả Lemanjá. Người tham gia sẽ nhảy qua 7 con sóng, mỗi lần nhảy gắn với một điều ước cho năm mới, với niềm tin nghi thức này sẽ mang lại bình an và may mắn.

Tạt nước ra ngoài cửa sổ

Ở Cuba, Puerto Rico hay Uruguay, một phong tục phổ biến trong đêm Giao thừa là hắt một xô nước qua cửa sổ. Hành động này tượng trưng cho việc gột rửa những điều xui rủi của năm cũ. Theo quan niệm dân gian, nghi thức "tẩy uế" này giúp thanh lọc năng lượng tiêu cực và mở đường đón nguồn sinh khí tích cực trong năm mới.