Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày cưới chú út, vợ chồng tôi đang trăn trở chuyện tặng quà. Chuyện quà cáp vốn dĩ là lẽ thường tình, nhưng đặt vào hoàn cảnh của vợ chồng tôi lúc này, nó lại trở thành một bài toán khó giải. Nhớ ngày cưới của chúng tôi vài năm trước, dù lúc đó mới đi làm, chú út đã rất chu đáo tặng anh chị một chỉ vàng làm vốn.

Đến khi hai vợ chồng chắt bóp mua được căn chung cư nhỏ, chú lại chẳng tiếc tay tặng bộ bàn ghế sofa trị giá 30 triệu đồng. Thời điểm đó giá vàng mới chỉ loanh quanh ngưỡng 50 triệu đồng mỗi lượng. Khoản quà tặng của chú khi ấy, quy đổi ra cũng bằng hơn nửa cây vàng chứ chẳng ít. Tình cảm của em, vợ chồng tôi luôn nhớ, tự nhủ sau này khi em lập gia đình, mình phải bù đắp xứng đáng.

Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, năm nay, công việc kinh doanh của hai vợ chồng gặp nhiều bất lợi, đơn hàng sụt giảm, đồng vốn đọng lại hết vào hàng tồn kho. Giá vàng những ngày gần đây biến động liên tục, lúc tăng lúc giảm. Nếu tính theo đúng giá trị mà chú đã giúp đỡ trước đây để “trả nghĩa”, số tiền bỏ ra lúc này là một gánh nặng không hề nhỏ đối với ngân sách gia đình tôi.

Mấy đêm nay, tôi cứ xoay vần với những con số. Nếu đi ít quá thì ngại với em, với gia đình chồng, sợ mọi người nghĩ mình không biết điều, lúc nhận thì nhiều mà lúc trả thì vơi. Nhưng nếu cố quá để mua đủ số vàng như dự định, thì tháng tới tiền học phí của con, tiền chi trả sinh hoạt phí lại trở nên bấp bênh.

Tôi đem chuyện bàn với chồng, anh chỉ thở dài bảo: “Tình cảm anh em là chính, chú ấy hiểu hoàn cảnh mình mà”. Tôi biết chú là người thấu đáo, nhưng phận làm chị dâu, tôi không muốn ngày vui của em lại kém trọn vẹn chỉ vì sự tính toán chi li của mình.