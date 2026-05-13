Điều ít biết về chồng doanh nhân của NSƯT Linh Huệ - Hậu ‘sida’ của ‘Gió qua miền tối sáng’

NSƯT Linh Huệ là gương mặt nghệ sĩ thân quen cả trên sân khấu kịch (Nhà hát Kịch Hà Nội) và phim truyền hình. Ngoài các vai diễn như Tú bà của Truyện Kiều - Một kiếp đoạn trường, hay Son "Mảnh đất lắm người nhiều ma", NSƯT Linh Huệ chạm ngõ phim truyền hình bằng vai Hậu sida trong phim "Gió qua miền tối sáng" và đoạt giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999. Sau đó, chị còn tham gia nhiều bộ phim khác như Hồng trong Chủ tịch tỉnh, Thùy trong Làm mẹ, Thảo trong Khoan nói lời yêu thương, Hà trong Bánh đúc có xương, bà Tâm trong Hương vị tình thân, bà Minh Nhật trong Thông gia ngõ hẹp... và mới đây là vai diễn mẹ Thanh Sơn trong "Đồng hồ đếm ngược".

Nếu ở trên phim chị thường vào vai người phụ nữ cam chịu thì ở ngoài đời chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng yêu thương. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn mới có được tổ ấm bình yên như ngày hôm nay.

NSƯT Linh Huệ kể lại thời điểm kết hôn, cả hai vợ chồng đều rất khó khăn nhưng với chị, chỉ cần chồng có chí và giỏi thì đều vượt qua được. "Lúc chúng tôi lấy nhau đều rất nghèo… nhưng lúc đấy tôi chỉ nghĩ mình phải lấy một người có học, người ta xấu cũng được, đẹp cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng được nhưng phải có một cái đầu thông minh", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Không chỉ là một người giỏi giang, chồng NSƯT Linh Huệ còn là người rất tâm lý và luôn ủng hộ công việc của vợ.

Có thể nói, anh cùng gia đình đã trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Chị kể: "Tôi dù bận rộn với công việc nhưng lại có nhà chồng hỗ trợ, ông bà rất ủng hộ công việc của tôi, chính vì thế tôi cảm thấy rất may mắn".

Được biết, chồng NSƯT Linh Huệ là sếp một doanh nghiệp, hơn chị 5 tuổi. 2 người quen nhau khi còn khó khăn nhưng sau nhiều năm cố gắng phấn đấu trong công việc, anh chị hiện tại có cuộc sống viên mãn.

Sau hơn 30 năm hôn nhân, NSƯT Linh Huệ cho rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc nằm ở sự chân thành. "Tôi nghĩ mình cứ chân thành, chân thành sẽ gặp chân thành… ở ngoài đời đừng diễn. Khi mình thật thì người ta sẽ thật, bởi vì con người bây giờ thông minh lắm, họ cảm nhận được", nữ nghệ sĩ tự đúc rút.

Nói về cuộc sống may mắn như hiện tại, NSƯT Linh Huệ lựa chọn sự kín tiếng và bình yên. "Tôi chọn một cách sống bình lặng, hài lòng với những gì mình có, hạnh phúc vì mình có một gia đình bình yên, con cái khôn lớn và có những khán giả yêu mến mình đến thế", chị giãi bày. Khi nói những lời này, mắt NSƯT Linh Huệ ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Chị cũng tiết lộ không chỉ có khán giả mà các con cũng rất tự hào về chị.

Ảnh: FBNV