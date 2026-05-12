Ly hôn xong tôi mới thấy chồng cũ là người từng tử tế nhất với mình

Năm nay tôi 32 tuổi, ly hôn được gần một năm, có một con gái 5 tuổi. Đến giờ, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, tôi không hiểu vì sao lúc nào cũng khó chịu, bực bội rồi kiếm chuyện với chồng.

Anh không cờ bạc, không rượu chè bê tha, cũng chưa từng đánh đập vợ con. Lương không quá cao nhưng luôn đưa tiền cho vợ giữ, chưa để mẹ con tôi thiếu thốn.

Khi ấy tôi hay đọc mạng xã hội, xem những bài viết của các bà mẹ đơn thân có cuộc sống tự do, kiếm tiền giỏi, đi đâu cũng đẹp đẽ, sang chảnh. Tôi bắt đầu nghĩ mình cũng có thể như thế, rằng ly hôn chưa chắc đã đáng sợ.

Chỉ cần chồng quên một việc nhỏ, nói một câu không vừa ý, tôi lại nổi nóng. Có hôm anh đi làm về muộn, tôi cũng kiếm cớ gây nhau. Anh càng im lặng, tôi càng nghĩ mình đúng.

Có lần anh nói: "Nếu em thấy ở với anh khổ quá thì mình dừng lại". Tôi lập tức đồng ý ly hôn như thể chỉ chờ câu đó.

Ra tòa xong, tôi còn thấy nhẹ nhõm.

Sau ly hôn, tôi thuê nhà riêng, vừa đi làm vừa chăm con. Những hôm con ốm giữa đêm, tôi phải một mình bế con đi viện mới hiểu cảm giác có một người đàn ông bên cạnh quan trọng thế nào.

Trước đây tôi từng chê chồng vô tâm chỉ vì anh ít nói. Nhưng giờ tan làm về nhìn căn phòng tối om, không có ai hỏi một câu "ăn cơm chưa", tôi lại thấy trống trải.

Điều khiến tôi day dứt nhất là con gái. Mỗi lần đi học về, con đều hỏi: "Bao giờ bố về ở với mẹ con mình?". Có hôm con nhìn thấy gia đình người khác đi chơi cùng nhau rồi khóc. Tôi nhìn mà xót xa.

Chồng cũ vẫn chu cấp đầy đủ, cuối tuần đón con đi chơi. Anh chưa từng nói xấu tôi trước mặt con. Càng như vậy, tôi càng thấy mình có lỗi.

Mấy tháng gần đây, tôi bắt đầu sợ một ngày anh có người mới. Có những đêm con ngủ rồi, tôi ngồi xem lại ảnh gia đình cũ mà bật khóc. Tôi nhớ những bữa cơm đủ ba người, nhớ cảm giác có người đợi cửa mỗi tối.

Ngày trước chính tôi là người đòi ly hôn bằng được. Tôi còn nói với bạn bè rằng sống một mình sẽ tốt hơn. Bây giờ quay lại tìm anh, tôi sợ bị coi thường, sợ anh nghĩ tôi thất bại nên mới muốn quay về. Nhưng nếu im lặng, có lẽ tôi sẽ hối hận thêm lần nữa.

Tôi không biết liệu còn cơ hội cứu vãn hay không. Chỉ muốn hỏi những người từng đi qua chuyện này rằng, có ai ly hôn rồi quay lại với chồng cũ không? Và liệu một cuộc hôn nhân từng đổ vỡ có thể bắt đầu lại từ đầu?