Ở chung với bố mẹ chồng, tôi mệt mỏi vì chuyện tiền bạc

Tôi cưới chồng được hơn một năm và hiện sống chung với bố mẹ chồng. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người nghĩ vợ chồng tôi rất may mắn vì được bố mẹ hỗ trợ nhiều sau cưới. Nhưng thực tế cuộc sống của tôi lại áp lực vì chuyện tiền bạc ngày càng nặng nề.

Hôm cưới, tiền mừng mẹ chồng nói giữ lại 50 triệu với lý do để "ứng trước tiền mua đất cho gia đình". Sau đó tôi mới biết mảnh đất đó đứng tên bố mẹ chồng, không liên quan gì đến vợ chồng tôi. Tôi cũng không hỏi thêm vì không muốn làm căng thẳng.

Quà cưới là một chiếc ô tô. Ai cũng tưởng bố mẹ chồng cho xe nhưng thực tế khoản tiền đó là tiền tiết kiệm trong nhiều năm chồng tôi đi làm gom góp được gửi mẹ. Bố mẹ chỉ cho thêm 220 triệu đồng nhưng lúc nào cũng kể công như thể ông bà tặng không cho chúng tôi.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi góp cho bố mẹ chồng 5 triệu mỗi tháng tiền sinh hoạt. Ngoài khoản cố định này, hễ trong nhà có việc gì là ông bà lại yêu cầu góp tiền. Bố muốn mua bộ loa thì bảo chồng tôi góp 15 triệu. Mẹ sửa xe thì bảo góp 2 triệu. Nhà sửa mái, sơn lại hết 20 triệu cũng được tính thành khoản chồng tôi phải trả.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là cảm giác luôn bị nhắc rằng bố mẹ đã cho vợ chồng tôi nhiều, trong khi thực tế tiền cứ liên tục phải bỏ ra.

Tôi từng nghĩ đến chuyện ra ở riêng để cuộc sống thoải mái hơn, nhưng chồng tôi luôn khẳng định anh là con trai thì phải ở với bố mẹ. Với anh, đó là điều hiển nhiên.

Tôi không biết mình có đang quá nhạy cảm hay không. Tôi chỉ thấy tinh thần ngày càng căng thẳng, lúc nào cũng bức xúc và áp lực. Mong độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì trong hoàn cảnh này?