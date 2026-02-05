Mệt mỏi vì vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau chuyện giá vàng

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đều ngoài 30 tuổi, có một con nhỏ. Kinh tế không dư dả nhưng cũng không đến mức chật vật. Ngay từ khi mới cưới, chồng tôi đã có niềm tin gần như tuyệt đối vào vàng. Từ ngày cưới nhau, chồng tôi có thói quen tích trữ vàng. Mỗi khi có khoản dư, anh lại bàn mua thêm vài chỉ, coi như phòng thân. Tôi thì ngược lại, luôn nghĩ tiền nên để xoay vòng, gửi tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ lẻ, còn vàng chỉ nên mua khi thực sự cần.

Mâu thuẫn bùng lên khi giá vàng liên tục biến động. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên chồng tôi làm là mở điện thoại xem giá vàng. Mỗi bữa cơm, câu chuyện duy nhất anh quan tâm là "hôm nay vàng lên hay xuống". Khi giá tăng, anh trách tôi ngày trước không nghe lời mua thêm. Khi giá giảm, anh cáu kỉnh, bực bội, đổ lỗi cho hoàn cảnh, thậm chí trút giận lên vợ con.

Có hôm tôi chỉ nói một câu rất nhẹ: "Anh đừng để chuyện vàng ảnh hưởng tâm trạng nữa", chồng tôi lập tức nổi nóng. Anh nói tôi không biết lo xa, chỉ giỏi tiêu tiền, không hiểu giá trị của tích trữ. Anh còn trách ngược tôi: "Nếu em nghe anh từ đầu thì giờ đâu phải tiếc như vậy".

Từ đó, không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Chúng tôi có thể cãi nhau chỉ vì một bản tin giá vàng trên mạng. Có lần anh đề nghị bán hết số vàng tôi được cho hồi cưới để kiếm lời, tôi phản đối thì anh nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi bắt đầu sợ về nhà, sợ buổi tối, sợ cả tiếng thông báo điện thoại mỗi khi có tin giá vàng mới.

Tôi nhận ra, mọi lo toan, áp lực nuôi con, chi tiêu sinh hoạt dường như chẳng có giá trị bằng vài con số lên xuống trên thị trường. Có lúc tôi tự hỏi, trong mắt chồng, gia đình quan trọng hơn hay mấy chỉ vàng kia quan trọng hơn?

Gần đây, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau nếu không liên quan đến tiền. Tôi thấy mình dần trở nên cáu gắt, lạnh nhạt, không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì.

Tôi đang phân vân không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn, mặc kệ chuyện vàng để giữ hòa khí, hay thẳng thắn nói rõ với chồng rằng tôi quá mệt vì những cuộc tranh luận không hồi kết này. Liệu tôi có quá nhạy cảm, hay thực sự đã đến lúc hai vợ chồng cần ngồi lại, thống nhất cách nhìn về tiền bạc để không vì vàng mà mất đi sự bình yên trong hôn nhân?