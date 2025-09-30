Cặp đôi có hôn nhân chóng vánh đi hẹn hò tìm hạnh phúc mới

Bạn muốn hẹn hò tập 1.146 mang đến màn mai mối nhiều cảm xúc khi cặp đôi từng trải qua những cuộc hôn nhân ngắn ngủi tìm lại cơ hội yêu thương dưới sự kết nối của MC Quyền Linh và Ngọc Lan.

Nguyễn Duy Quynh (36 tuổi, Đồng Tháp), kinh doanh đá hoa cương, gây ấn tượng bởi sự chân thành, cầu tiến nhưng có nhược điểm hút thuốc và hơi cầu toàn.

Anh từng có một cuộc hôn nhân “chóng vánh”: chỉ sau 2 tháng tìm hiểu đã làm đám cưới và chia tay sau 5 tháng chung sống. Nguyên nhân đến từ việc hai bên gia đình thúc ép tổ chức hôn lễ, trong khi bản thân anh và vợ chưa sẵn sàng. Khi mâu thuẫn xảy ra, cả hai không tìm được tiếng nói chung, dù cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng phải chia tay.

Ngồi đối diện anh trong chương trình là Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, quê Hà Tĩnh), hiện làm kế toán ở TP.HCM. Thảo là người phụ nữ của gia đình, yêu trẻ con, thương động vật, sống cẩn thận nhưng hay quên.

Cô cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ: sau 2 năm gắn bó mới tổ chức đám cưới nhưng không kịp đăng ký kết hôn. Dù nỗ lực hàn gắn để con trai 6 tuổi có một gia đình trọn vẹn, Thảo nhận ra hai vợ chồng không thể dung hòa nên quyết định dừng lại.

Đến với chương trình, Thảo mong tìm được người đàn ông chín chắn, cho mình cảm giác an toàn, bình yên. Trong khi đó, Quynh muốn một người phụ nữ vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình.

Ngay từ khoảnh khắc “mở rào”, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm khi cùng trải qua đổ vỡ. Sự chân thành và cách nói chuyện tự nhiên khiến cặp đôi được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Thảo thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh mẹ đơn thân, khẳng định con trai chính là một phần không thể tách rời trong cuộc đời. Đáp lại, Quynh bày tỏ nếu đến với Thảo, anh sẽ yêu thương cả hai mẹ con, không phân biệt “con chung hay con riêng” và mong cùng cô xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Bàn về tương lai, Quynh cho biết anh hiện sống cùng cha mẹ lớn tuổi ở Đồng Tháp. Anh mong vợ tương lai có thể về quê sinh sống để tiện chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, anh cũng sẵn sàng ra ở riêng nhưng vẫn gần nhà để làm tròn chữ hiếu. Quynh hy vọng người bạn đời sẽ đồng hành, yêu thương và tôn trọng cha mẹ mình.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi anh trai của Quynh, ngồi dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ rơi nước mắt. Được MC Quyền Linh hỏi thăm, anh nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi khóc vì thương em trai lận đận tình duyên. Em ấy hiếu thảo, sống chan hòa. Tôi chỉ mong em sớm có được hạnh phúc. Khi muốn hạnh phúc đến, hãy cứ cho đi trước rồi sẽ nhận lại”.

Lời nhắn gửi đầy tình cảm ấy khiến trường quay lặng đi trong xúc động. Sau những chia sẻ chân thành, cả hai trái tim cùng rung động đã quyết định bấm nút hẹn hò, trao nhau nụ hôn trong niềm vui của MC, khán giả và người thân.