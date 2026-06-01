Đường sa ngã của thanh niên trúng số

Jack Tanbini, 30 tuổi, ở thành phố Dundee vừa nhận thêm án phạt 15 tháng tù do đột nhập và đe dọa cư dân tại một căn hộ vào tháng 11/2024.

Theo hồ sơ từ tòa án, camera an ninh ghi lại cảnh Tanbini cùng đồng phạm tên Hards phá cửa, lấy đi nhiều đồ đạc. Cả hai yêu cầu nạn nhân ném tiền ra ngoài cửa sổ, nếu không sẽ ném bom xăng.

Với phán quyết mới này cộng với các bản án trước đó, Tanbini phải ngồi tù ít nhất đến cuối năm 2029.

Jack Tanbini ở thành phố Dundee, từng trúng 100.000 bảng hồi tháng 4/2014. Ảnh: Xổ số Scotland

Cuộc sống của Tanbini thay đổi từ năm 2014. Khi đó, thanh niên 18 tuổi dùng một bảng tiền boa khi làm giao hàng để mua vé số cào và trúng 100.000 bảng (gần 135.000 USD). Sau khi nhận thưởng, Tanbini dự định tặng tiền cho mẹ, đi du lịch và tiết kiệm.

Tuy nhiên, thanh niên này không làm việc trong 5 năm tiếp theo và tiêu gần hết số tiền thưởng vào các hoạt động cá nhân.

Năm 2019, cảnh sát bắt giữ Tanbini khi phát hiện anh tàng trữ lượng cần sa trị giá 100.000 bảng. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh, số tiền trúng số chỉ còn lại khoảng 2.000 bảng. Đồng thời, Tanbini bị cáo buộc lái xe đi sai làn đường, lao lên vỉa hè và vượt xe buýt.

Tòa án Dundee sau đó tuyên phạt Tanbini tội tàng trữ chất cấm và lái xe nguy hiểm, cấm lái xe trong 21 tháng.

Năm 2022, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Tanbini với các tội danh tương tự. Đến năm 2025, tòa án tuyên phạt thanh niên này 5 năm 5 tháng tù do buôn bán và tàng trữ lượng cocaine trị giá 150.000 bảng.