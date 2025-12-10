Trúng số hơn 29 tỷ nhưng trắng tay vì lý do khiến ai cũng phẫn nộ

Một vụ tranh chấp hy hữu liên quan đến tấm vé số trúng thưởng trị giá hơn 7,48 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng) tại Trùng Khánh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc, khi người trúng giải là ông Lý lại không thể nhận tiền vì vé số bị chủ cửa hàng giữ lại.

Vụ việc được Xiaoxiang Morning Post đưa tin ngày 8/12. Đến 9/12, quan chức Trung tâm Xổ số Thể thao Trùng Khánh xác nhận tiền thưởng hiện vẫn đang bị "đóng băng" theo lệnh của tòa án và chưa thể chi trả cho bất kỳ bên nào.

Mua vé qua nhiều "khâu trung gian", phát sinh tranh chấp

Theo các thông tin công bố, quy trình mua vé của ông Lý diễn ra qua nhiều đầu mối trung gian. Cụ thể, ông Lý gửi bộ số mình chọn cho một người tên Mo qua WeChat. Sau đó Mo chuyển tiếp cho Zhang, rồi từ Zhang gửi tiếp tới Qiu, chủ cửa hàng vé số để in vé.

Bộ số này sau đó trúng thưởng giải nhất với tổng tiền lên tới 7.483.099 NDT. Tuy nhiên, khi yêu cầu nhận vé để đổi thưởng, ông Lý bị ông Qiu từ chối, với lý do chưa nhận được tiền thanh toán vé. Trước tình thế đó, ông Lý đã nộp đơn khởi kiện để đòi quyền sở hữu tấm vé số.

Trước khi ông Lý nộp đơn, ông Zhang - một trong các trung gian – đã khởi kiện chủ cửa hàng Qiu, yêu cầu giao lại vé số gốc. Sau đó, ông Lý xin tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba độc lập nhằm xác lập quyền sở hữu vé trúng thưởng.

Tuy nhiên, theo phán quyết của cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu của ông Lý đều không được chấp nhận.

Nguyên nhân chính khiến ông Lý thất bại trước tòa, theo phán quyết, là do trong quá trình tố tụng, ông Zhang đã cam kết rằng nếu trúng giải, ông sẽ chia tiền thưởng cho ông Lý và những người liên quan.

Do đó, tòa án xác định ông Zhang và ông Lý có lợi ích chung, và việc ông Lý tham gia vụ kiện với tư cách một bên độc lập là không cần thiết về mặt pháp lý.

Khuyến mại dẫn đến rủi ro

Theo các nguồn tin trong ngành được Xiaoxiang Morning Post dẫn lại, vụ việc có liên quan đến một chương trình khuyến mại của xổ số Super Lotto tại Trùng Khánh vào tháng 8, khi mức hoa hồng cho người bán vé tăng cao bất thường.

Lợi dụng điều này, nhiều chủ cửa hàng xổ số từ địa phương khác đã chuyển số dự thưởng đến Trùng Khánh thông qua WeChat để phát hành vé. Do quen biết nhau, các cửa hàng thường "in vé trước, thanh toán sau".

Không ngờ lần này lại xuất hiện một vé trúng giải jackpot, khiến vấn đề thanh toán và quyền sở hữu vé trở nên phức tạp.

Trung tâm Xổ số Trùng Khánh lên tiếng

Trước tình hình trên, Trung tâm Xổ số Thể thao Trùng Khánh đã lập tức vào cuộc. Họ đã thành lập tổ công tác đặc biệt, tiến hành nhiều đợt làm việc với các bên. Quan trọng hơn, theo yêu cầu của tòa án, toàn bộ số tiền thưởng đã bị phong tỏa từ ngày 20/8.

Ngày 9/12, một quan chức của Trung tâm Xổ số Thể thao Trùng Khánh xác nhận với báo chí: "Tiền thưởng vẫn đang bị đóng băng và đang chờ phán quyết của tòa án". Người này cũng nhấn mạnh, trung tâm chưa bao giờ ủng hộ việc người chơi mua vé số thông qua các nền tảng trực tuyến như WeChat. Mọi giao dịch nên được thực hiện trực tiếp tại các điểm bán vé hợp pháp và người mua phải giữ vé giấy an toàn.

Vụ việc này trở thành bài học cảnh tỉnh cho người chơi xổ số về tính rủi ro khi mua vé qua trung gian, không giữ vé gốc, và sự phức tạp pháp lý có thể phát sinh khi trúng số.

Hiện tại, số phận của khoản tiền hơn 7,48 triệu NDT vẫn phụ thuộc vào kết quả của các vụ kiện tụng đang diễn ra giữa những người trong cuộc.