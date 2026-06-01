‘Em gái quốc dân’ gây tranh cãi

Người xúc phạm IU bị phạt tù

AllKpop đưa tin ngày 31/5/2026 (giờ địa phương), Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt một phụ nữ, được gọi là A, mức án 4 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo một năm với tội danh "Xúc phạm người khác". Trong phiên phúc thẩm, tòa cũng yêu cầu bị cáo chịu một năm quản chế và thực hiện 80 giờ lao động công ích.

Tòa phúc thẩm kết luận việc bị cáo sử dụng những cụm từ như "kẻ lừa đảo" hay "người mắc bệnh tâm thần" để mô tả IU cấu thành hành vi xúc phạm theo luật hình sự Hàn Quốc và ý định xúc phạm được xác định rõ ràng.

Theo thẩm phán, mặc dù IU là người của công chúng, những bình luận trên "vượt quá mức độ chỉ trích có thể được coi là chấp nhận được về mặt xã hội".

IU giành chiến thắng pháp lý trước anti-fan.

Trước đó, ở phiên sơ thẩm, A chỉ bị phạt 3 triệu won (1.990 USD) vì đăng 4 bình luận ác ý trên mạng nhằm vào nữ ca sĩ IU.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, vụ án này được nhập với vụ truy tố khác, liên quan đến các bình luận tương tự do cùng bị cáo đăng tải, dẫn đến mức án nặng hơn. Trong vụ việc riêng biệt đó, A cũng bị phạt 3 triệu won ở cấp sơ thẩm.

Tòa phúc thẩm cho biết thêm bị cáo liên tục phủ nhận hành vi phạm tội trong suốt quá trình kháng cáo và không hề tỏ ra hối hận. Tòa cũng lưu ý rằng bị cáo không nhận được sự tha thứ từ phía nạn nhân, đồng thời tái phạm nhiều lần, cho thấy nguy cơ tái phạm.

Tuy vậy, tòa cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc bị cáo được chẩn đoán mắc chứng động kinh kháng trị, có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc. Ngoài ra, những bình luận xúc phạm IU cũng đã bị xóa bỏ.

Do bị cáo không tiếp tục kháng cáo, phán quyết này đã chính thức có hiệu lực pháp luật.

Từ nhiều năm nay, IU nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc "không khoan nhượng" với anti-fan. Theo Chosun, công ty quản lý của nữ ca sĩ 9X, EDAM Entertainment, nhiều lần đệ đơn kiện những đối tượng công kích ác ý nghệ sĩ. Chỉ riêng năm 2025 có tới 96 cá nhân bị khởi kiện hoặc xử lý pháp lý.

Bản án gây tranh cãi

Phán quyết của tòa án gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người ủng hộ pháp luật mạnh tay với những kẻ chuyên gây rối hoặc bạo lực mạng. Đây cũng được xem là đòn cảnh tỉnh cho những “anh hùng bàn phím” khác.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả xứ kim chi tỏ ra giận dữ. Họ tin bản án quá nặng, còn nghi ngờ "em gái quốc dân" sử dụng đặc quyền người nổi tiếng để thao túng phía sau.

Nhiều người chỉ trích IU sau khi người xúc phạm cô lãnh án tù.

Trên X, một tài khoản có tick xanh chia sẻ bài báo về vụ kiện của IU, kèm theo dòng chỉ trích: "Gọi IU là ‘kẻ lừa đảo’ và ‘bệnh tâm thần’ mà lại bị kết án tù. Thật sự đáng sợ. Hệ thống kiểu gì mà có thể bịt miệng một người như vậy cơ chứ? Thật sự quá đáng".

Bài đăng thu hút hơn 75.900 lượt xem, hơn 1.000 lượt thích và hàng chục bình luận. Trong đó, không ít người đồng tình với ý kiến trên: "Nói ai đó là kẻ lừa đảo mà đi tù hết thì trại giam không còn chỗ trống đâu", "Thật sự đi tù chỉ vì nói vậy à? Buồn cười quá", "Chắc có gì mờ ám ở đây", "Cô ta đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ", "Những bình luận ác ý vượt quá giới hạn là sai hoàn toàn và phải bị xử lý. Thế nhưng, cô ta mang danh 'em gái quốc dân' mà nhiều lần cư xử khiến người khác khó chịu. Hành động hiện tại của cô ta chẳng khác gì tự nhận bản thân là kẻ nhỏ nhen"...

Bài đăng khác cũng thu về hơn 16.500 lượt xem và hàng trăm lượt thích. Nội dung như sau: "Đúng là ghê thật. Người nổi tiếng có tài sản 50 tỷ won (33 triệu USD) khiến một phụ nữ ngoài 30 tuổi mắc chứng động kinh phải nhận án tù chỉ vì bốn bình luận xúc phạm... Nếu đây không phải là xã hội phân chia giai cấp thời hiện đại thì là gì nữa?".

Ý kiến khác viết "IU là người không ai được phép động tới hay sao? Chỉ vì để lại bình luận ác ý mà cũng bị kết án tù sao? Thật sự đáng sợ" nhận được hơn 22.800 lượt xem và hơn 400 lượt thích.

Lối suy nghĩ này khiến nhiều người bức xúc. Họ chỉ trích một bộ phận cư dân mạng lệch lạc về tư duy, thay vì bênh vực lại quay sang đổ lỗi cho nạn nhân và bình thường hóa bạo lực mạng.

"Tòa án chỉ ra phán quyết theo luật định. Việc gọi một người hoàn toàn bình thường là 'kẻ lừa đảo', ‘bệnh tâm thần’ rõ ràng là xâm hại nghiêm trọng đến danh dự của người đó rồi còn gì. Hãy hỏi quốc hội xem tại sao họ lại làm ra những đạo luật như thế. Hãy sống và suy nghĩ theo lẽ thường đi, đừng cố ngụy biện hay cãi chày cãi cối nữa", một người phản bác.

"Không phải vì cô ấy là người bất khả xâm phạm nên mới như vậy, mà là vì người đó vi phạm pháp luật nên bị trừng phạt thôi. Đừng cãi cùn nữa, trông thật đáng thương hại. Bịa đặt thông tin sai sự thật để làm tổn hại danh dự người khác thì bị kiện là đúng rồi. Nếu là tôi, tôi cũng kiện. Tỉnh táo lại đi", người khác nêu ý kiến.

"Bao nhiêu nghệ sĩ bị bạo lực mạng đến mức trầm cảm rồi tự sát mà những kẻ này vẫn chưa tỉnh ngộ và xem việc bôi nhọ người khác là bình thường ư? Đây là lý do không gian mạng trở nên ngày càng độc hại", một bình luận lên án.