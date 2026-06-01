Bí ẩn 'người mất tích nổi tiếng nhất Youtube', chạy khỏi sân bay rồi biến mất

Sáng 8/7/2014, camera an ninh sân bay Varna ghi lại hình ảnh Lars Mittank, du khách Đức 28 tuổi, bước vào phòng khám để kiểm tra chấn thương trước khi về nước. Khoảng nửa giờ sau, anh bất ngờ chạy khỏi phòng, bỏ lại hành lý và điện thoại.

Mittank băng qua khu vực bên ngoài nhà ga, trèo qua hàng rào cao khoảng 2,5 m rồi chạy về phía cánh đồng nhiều cây cối cạnh sân bay. Đó là lần cuối cùng người ta xác nhận nhìn thấy anh.

Lars Mittank mất tích ở Bulgaria ở tuổi 28. Ảnh: Alt

Theo People, Mittank đến Varna, Bulgaria, nghỉ hè cùng bạn bè từ ngày 30/6 đến 7/7/2014. Cả nhóm lưu trú tại Golden Sands, khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, trước khi dự định cùng trở về Đức.

Theo đài ZDF, trong chuyến đi, Mittank vướng vào một cuộc xô xát và bị thương ở tai. Bác sĩ chẩn đoán anh bị thủng màng nhĩ, khuyên hoãn chuyến bay và kê thuốc kháng sinh để phòng nhiễm trùng.

Bạn bè đề nghị ở lại cùng Mittank nhưng anh từ chối, cho rằng có thể tự lo liệu. Ngày 7/7/2014, nhóm bạn lên máy bay về Đức, còn Mittank ở lại Bulgaria một mình, chuyển tới khách sạn Color ở Varna để chờ hành trình mới.

Tối hôm đó, những cuộc gọi của Mittank khiến mẹ anh, bà Sandra Mittank, lo lắng. Bà kể, anh gọi về nói khách sạn có điều gì đó không ổn, sau đó ngắt máy mà không giải thích thêm. Khoảng rạng sáng, anh rời khách sạn, ám chỉ mình đang bị theo dõi, trước khi được một taxi đưa tới sân bay Varna.

Từ sân bay, Mittank gọi về cho mẹ và nói đã đến nơi an toàn. Bà Sandra khuyên con trai gặp bác sĩ sân bay để kiểm tra liệu anh có thể bay về Đức hay không. Bà cũng chuyển thêm tiền vào tài khoản theo đề nghị của anh nhưng khoản tiền không bao giờ được rút.

Điều khiến vụ mất tích thêm khó lý giải là trước khi vào gặp bác sĩ, Mittank vẫn có thể trao đổi rõ ràng với mẹ về việc chuyển tiền. Tuy nhiên, theo bác sĩ sân bay Kosta Kostov, khi vào phòng khám, Mittank thể hiện trạng thái rất bồn chồn.

Khi Mittank đang ở trong phòng khám sân bay, một người đàn ông bước vào. Theo đài ZDF, người này mặc đồng phục, song danh tính và vai trò của ông không được xác định. Ngay sau đó, Mittank bất ngờ bỏ chạy, để lại điện thoại và hành lý.

Hình ảnh từ camera giám sát tại sân bay Bulgaria, nơi Lars Mittank mất tích năm 2014. Ảnh: Alt

Không ai biết người đàn ông bước vào phòng khám là ai, hay sự xuất hiện của người này có liên quan đến phản ứng của Mittank hay không. Camera cũng không cho thấy có người đuổi theo anh khi anh chạy khỏi sân bay.

Sau vụ mất tích, cảnh sát nhận 76 thông tin từ công chúng. Trong số đó có ý kiến của hai bác sĩ, cho rằng biểu hiện hoảng loạn, nghi ngờ bị truy đuổi của Mittank có thể liên quan đến tác dụng phụ hiếm gặp của loại thuốc anh được kê.

Theo Apotheke Adhoc, một dược sĩ thuộc Hiệp hội Dược sĩ Bulgaria nói có thể tồn tại mối liên hệ giữa Cefprozil và hành vi bất thường của Mittank, đặc biệt nếu thuốc được dùng cùng rượu hoặc loại thuốc khác. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đây là phản ứng rất hiếm gặp.

Giả thuyết này không trở thành kết luận điều tra. Không có bằng chứng công khai xác nhận Mittank đã uống thuốc hay việc sử dụng thuốc khiến anh bỏ chạy. Cảnh sát Đức khi đó cho biết tiếp tục kiểm tra thông tin này cùng các hướng khác, chưa đưa ra đánh giá cuối cùng.

Một khả năng khác được gia đình đặt ra là Mittank có thể bị mất phương hướng hoặc mất trí nhớ sau khi rời sân bay, khiến anh không thể liên lạc với người thân. Bà Sandra từng nói cảm giác khi xem lại hình ảnh cuối của con là anh đang cố chạy tới một nơi an toàn.

Mẹ của Mittank vẫn không ngừng tìm kiếm con trai. Ảnh: Ati

Trong những năm sau đó, gia đình liên tục phát thông báo tìm kiếm tại Đức và Bulgaria. Nhiều người từng báo tin nhìn thấy người có ngoại hình giống Mittank, trong đó có lời khai của một tài xế xe tải ở Đức năm 2019, nhưng không manh mối nào dẫn tới việc tìm thấy anh.

Vụ mất tích gây chú ý rộng rãi vì những khoảnh khắc cuối cùng của Mittank được camera ghi lại rõ ràng. Hình ảnh du khách trẻ chạy khỏi một sân bay đông người, bỏ lại điện thoại, hành lý và cơ hội trở về nhà, được chia sẻ hàng triệu lượt trên mạng. Nhiều kênh truyền thông quốc tế gọi anh là "người mất tích nổi tiếng nhất trên YouTube".

Nếu còn sống, Lars Mittank hiện 40 tuổi. Với gia đình anh, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở những giây cuối camera ghi được tại sân bay Varna: Điều gì đã khiến một người đang trên đường về nhà bất ngờ bỏ lại tất cả, trèo qua hàng rào và chạy đi không bao giờ trở lại?