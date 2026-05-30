Bi kịch của nữ y tá sát hại người tình sau món nợ cờ bạc

Ngày 23/2/2023, Lý Phụng Bình, cựu y tá Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây, bị thi hành án tử hình. Năm 2020, cô là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông sau vụ sát hại bác sĩ La Viễn Kiện, phó chủ nhiệm khoa cột sống cùng bệnh viện. Vụ án được tòa nhận định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và nợ nần.

Lý Phụng Bình là y tá trẻ triển vọng tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Ngọc Lâm. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, trước khi trở thành tội phạm trong vụ án gây chấn động, Lý Phụng Bình từng là niềm hy vọng của một gia đình nghèo ở ngoại ô Ngọc Lâm. Cô học khá, chọn ngành điều dưỡng với mong muốn có công việc ổn định, giúp cha mẹ thay đổi cuộc sống. Khi được nhận vào bệnh viện địa phương, cô từng tin chiếc áo blouse trắng sẽ mở ra một tương lai khác.

Nhưng công việc y tá không giống hình dung ban đầu. Lý phải làm trong môi trường áp lực, thường xuyên trực ca, thu nhập chỉ đủ trang trải. Sự hụt hẫng về tiền bạc khiến cô dần tìm đến cờ bạc trực tuyến. Ban đầu, cô chỉ đặt những khoản nhỏ và từng thắng tiền. Cảm giác kiếm tiền nhanh khiến cô tin mình có thể tìm được lối tắt để đổi đời.

Càng chơi, Lý càng thua. Từ tiền tiết kiệm cá nhân, cô vay thêm bạn bè, đồng nghiệp, rồi tìm đến các khoản vay bên ngoài. Theo cáo trạng, số nợ của Lý có lúc lên tới 2,9 triệu NDT (tương đương hơn 11 tỷ đồng). Để xoay tiền, cô thậm chí lừa người thân lấy hơn 200.000 NDT tích cóp nhiều năm nhưng khoản này vẫn quá nhỏ so với số nợ ngày một phình ra.

Trong lúc bế tắc, Lý tìm đến La Viễn Kiện, bác sĩ phó chủ nhiệm khoa cột sống cùng bệnh viện. La có điều kiện kinh tế tốt và từng cho Lý vay tiền. Đổi lại, Lý chấp nhận làm người tình của La. Cô khai người đàn ông này nhiều lần đưa ra yêu cầu quá mức, trong đó có việc muốn Lý sinh con cho mình. Nữ y tá phản đối, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt.

Tối 20/3/2020, La đến căn hộ của Lý, hai người xảy ra tranh cãi gay gắt. Đến rạng sáng hôm sau, nhân lúc La ngủ say, Lý sát hại ông.

Sau khi gây án, Lý tìm cách xóa dấu vết ngay trong căn hộ. Cô phân xác nạn nhân, phi tang một phần qua hệ thống thoát nước. Lý còn dùng vân tay của La để mở điện thoại, lấy cắp 98.806 NDT, khoảng 380 triệu đồng trong tài khoản của ông.

Trong thời gian đó, Lý vẫn sinh hoạt và đi làm như bình thường. Cô dùng điện thoại của La nhắn tin cho vợ ông, nói đang đi phẫu thuật ở nơi khác và đã uống rượu nên không thể nghe máy, nhằm kéo dài thời gian che giấu sự việc.

Lý tại hiện trường vụ án. Ảnh: Sohu

Chiều 22/3, khi chuẩn bị đến bệnh viện trực đêm, Lý nghe người sống ở tầng dưới nói đường ống thoát nước của khu nhà bị tắc. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cảnh sát. Cùng thời điểm, vợ La nhận thấy chồng đã hai đêm không về nhà, gọi đến bệnh viện xác minh và được biết ông không hề đi phẫu thuật như nội dung tin nhắn trước đó, nên cũng trình báo cơ quan chức năng.

Từ các dấu vết tại hiện trường và kết quả giám định, cảnh sát xác định nạn nhân là bác sĩ La Viễn Kiện, đồng thời khoanh vùng Lý Phụng Bình. Khoảng 1h ngày 23/3, sau khi kết thúc ca trực đêm, nữ y tá bị bắt.

Điều khiến vụ án gây chấn động không chỉ là quan hệ giữa hai người trong cùng bệnh viện, mà còn là sự tương phản trong hình ảnh của Lý trước và sau khi gây án. Trong mắt đồng nghiệp, cô từng là y tá trẻ, ngoại hình ưa nhìn, tính cách nhẹ nhàng. Nhưng phía sau vẻ bình thường ấy là những khoản nợ, áp lực và mối quan hệ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngày 30/10/2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ngọc Lâm kết luận Lý Phụng Bình phạm tội cố ý giết người và trộm cắp, tuyên án tử hình.

Lý kháng cáo. Gia đình và phía bào chữa cho rằng cô rơi vào hoàn cảnh bị tổn thương trong mối quan hệ với La, mong tòa xem xét các yếu tố dẫn đến hành vi cực đoan. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định hành vi của Lý đặc biệt nghiêm trọng, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 20/8/2021.

Theo Sohu, trước ngày thi hành án, Lý được gặp cha lần cuối. Trong cuộc gặp ngắn ngủi, cô cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an ông. Câu nói "Cha ơi, không sao đâu" được nhiều trang Trung Quốc nhắc lại như khoảnh khắc cuối của người phụ nữ từng muốn thoát nghèo bằng nghề y nhưng tự đẩy mình vào con đường không thể quay đầu.