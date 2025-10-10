Trúng số 35 tỷ đồng, anh thợ xây bỏ việc, ăn chơi và cái kết đắng sau 3 tháng

Tuy nhiên, theo Mirror, chỉ sau 3 tháng, người đàn ông 39 tuổi này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và thừa nhận hối hận vì đã bỏ việc, đánh mất cuộc sống ổn định trước kia.

Adam Lopez bỏ công việc xây dựng ở công trường ngay sau khi trúng số. Ảnh: PA

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 7, khi Adam dừng xe tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Norwich để mua nước uống rồi tiện tay lấy thêm tấm vé số cào.

“Tôi cào ngay trong xe, thấy hiện lên con số 1 triệu bảng nhưng không dám tin vào mắt mình. Tôi chỉ biết nhét tờ vé số vào hộp đựng găng tay rồi lái xe đi tiếp”, Adam nhớ lại.

Ngay sau cuộc gọi xác nhận giải thưởng từ Cơ quan Xổ số Quốc gia của Anh, người đầu tiên Adam chia sẻ tin vui là mẹ mình - bà Danica.

Người đầu tiên Adam chọn chia sẻ tin vui là mẹ. Ảnh: PA

"Số dư tài khoản tăng thêm 1 triệu Bảng (35 tỷ đồng) trong phút chốc thực sự là khoảnh khắc khó tin. Tôi từng nghĩ nếu trúng số sẽ hét thật to, nhưng khi điều đó xảy ra, tôi chỉ biết im lặng. Mọi thứ quá choáng ngợp”, Adam chia sẻ.

Khoản tiền thưởng lớn khiến Adam tự nhủ rằng, bản thân đang bước sang một chương hoàn toàn mới trong đời. Anh quyết định nghỉ công việc thợ xây ngay sau đó và dành thời gian đi du lịch, tiệc tùng triền miên, mua sắm và tận hưởng cảm giác giàu có hơn bao giờ hết. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu.

Ngày 10/9 vừa qua, Adam được đưa vào Bệnh viện Đại học Norfolk & Norwich cấp cứu vì thuyên tắc động mạch phổi - một tình trạng y khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

“Tôi biết những gì mình đang làm sẽ không thể kéo dài, và suýt chút nữa mọi thứ đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất”, anh nói.

Ảnh: PA

Khi nằm trong bệnh viện, Adam bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định rời bỏ công việc thợ xây từng gắn bó hơn 10 năm. Anh nhận ra rằng, chính nhịp sống lao động đều đặn, kỷ luật đã giữ bản thân cân bằng và khỏe mạnh hơn.

“Có tiền triệu, trăm triệu hay tiền tỷ cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi bạn nằm trong xe cứu thương. Tôi đã có tất cả mọi thứ trong chốc lát, nhưng rồi mất đi cảm giác bình yên”, Adam chia sẻ.

Ảnh: PA

Sau biến cố, Adam cho biết, anh đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe và cố gắng tìm lại thói quen sống ổn định. Các bác sĩ dự đoán anh có thể bình phục hoàn toàn trong vòng 6 đến 9 tháng tới.

Từ một người từng cho rằng tiền có thể thay đổi mọi thứ, giờ đây, người đàn ông 39 tuổi mới thực sự hiểu giá trị của sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ tận hưởng tự do khi không cần làm việc. Nhưng thực tế, chính công việc giúp tôi thấy mình có ích và có mục tiêu để sống”, Adam khẳng định.