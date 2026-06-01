Brad Pitt diện phong cách trẻ trung bên bạn gái kém 29 tuổi

Brad Pitt và bạn gái ở Paris hôm thứ Sáu. Ảnh: Backgrid

Ngôi sao phim F1 diện sơ mi xanh dương nổi bật kết hợp quần tím dáng rộng, giày và tất màu sắc đồng điệu. Anh hoàn thiện diện mạo bằng kính râm màu tím và dây chuyền mặt đá xanh. Trong khi đó, Ines de Ramon chọn quần ôm sát cùng áo ren trắng cổ khoét sâu, tôn vẻ gợi cảm. Nhà thiết kế trang sức cũng đeo dây chuyền có tông màu tương đồng với bạn trai.

Nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai nắm tay dạo phố Paris trước khi cùng thưởng thức buổi hòa nhạc của ban nhạc Red Hot Chili Peppers. Brad Pitt liên tục nở nụ cười rạng rỡ suốt buổi tối.

Brad Pitt lên đồ trẻ trung, đeo dây chuyền mặt xanh giống bạn gái trong buổi hẹn hò. Ảnh: Backgrid

Brad Pitt và Ines bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Theo truyền thông Mỹ, cặp sao hiện sống cùng nhau tại biệt thự của nam diễn viên ở Los Angeles. Thời gian gần đây, Ines thường xuyên đồng hành cùng Brad trong công việc và cuộc sống. Đầu năm nay, cô từng ở Hy Lạp nhiều tuần để hỗ trợ bạn trai trong quá trình quay phim.

Theo Daily Mail, một nguồn tin thân cận cho biết Brad Pitt đang rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại nhưng chưa có ý định kết hôn hay sinh thêm con. "Brad có một người bạn đời tuyệt vời mà anh vô cùng trân trọng. Hiện tại không có kế hoạch nào cần phải vội vàng", nguồn tin nói.

Brad Pitt và bạn gái đi xem ca nhạc ở Paris. Ảnh: Backgrid

Brad Pitt từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong đó vụ ly hôn với Angelina Jolie kéo dài căng thẳng suốt nhiều năm. Sau khi hoàn tất ly hôn vào cuối năm 2024, tài tử và Angelina hiện vẫn còn tranh chấp pháp lý liên quan đến điền trang Château Miraval ở Pháp.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con cũng được cho là nhiều khoảng cách. Trong những năm gần đây, một số người con của anh đã công khai bỏ họ Pitt. Mới đây nhất, con trai cả Maddox, 24 tuổi, nộp đơn xin đổi tên hợp pháp, chỉ sử dụng họ Jolie. Trước đó, Shiloh, Zahara và Vivienne cũng không còn sử dụng họ của cha trong cuộc sống thường ngày.

Brad Pitt và Angelina Jolie hiện chưa lên tiếng về những thay đổi liên quan đến tên họ của các con.