Đau đớn phát hiện bạn gái từng có chồng và một đứa con

Tôi đang bế tắc, thật sự bế tắc (Ảnh minh họa AI)

Tôi quen Linh vào một buổi chiều mưa, khi cả hai vô tình trú nhờ dưới mái hiên một quán cà phê. Câu chuyện bắt đầu tình cờ, nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ rằng định mệnh đang cho mình một món quà. Linh dịu dàng, ít nói và ánh mắt luôn nhìn xa xăm. Tôi từng nghĩ đó là vẻ buồn của một người trưởng thành sớm nhưng sự thật không như vậy.

Yêu nhau được gần một năm, tôi tin rằng mình hiểu cô ấy đủ nhiều. Thậm chí tôi từng nghĩ đến chuyện cưới xin, xây dựng một cuộc sống ổn định. Rồi chỉ một tin nhắn đã khiến mọi thứ sụp đổ, tin nhắn đến từ một người lạ: “Anh là chồng cũ của Linh. Em bé đang hỏi mẹ”. Tôi chết lặng. Tôi đọc đi đọc lại câu chữ ấy, đầu óc tê dại như có ai bóp chặt.

Tôi hỏi Linh. Cô ấy im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe, rồi khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu thôi mà tim tôi như rơi xuống. Linh bảo cô ấy đã định nói với tôi từ lâu, nhưng sợ rằng tôi sẽ rời bỏ cô. Cô ấy không muốn mất tôi, không muốn quá khứ khiến tương lai bị bẻ cong. Còn với tôi, cảm giác bị giấu giếm và bị xem như một kẻ ngây ngô khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi yêu cô ấy, điều đó chắc chắn. Nhưng thứ đang bóp nghẹt tôi là sự thật rằng suốt thời gian qua, tôi đã yêu một người mà tôi chưa hề biết đủ. Cô ấy có một đứa con – một sinh linh vô tội, một phần cuộc đời mà cô vẫn đang âm thầm bảo vệ. Việc cô từng có chồng không phải điều khiến tôi sốc nhất; mà là việc cô đã chọn im lặng.

Những ngày sau đó, tôi sống trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi muốn trách cô ấy, nhưng nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Linh, tôi lại thấy mình tàn nhẫn. Tôi muốn bỏ đi cho nhẹ lòng, nhưng mỗi lần nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào, tim tôi lại dằn vặt. Tôi đứng giữa hai lằn ranh: tiếp tục và chấp nhận tất cả, hoặc rời xa để bảo vệ chính mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình phải đối diện với lựa chọn này ở tuổi còn quá trẻ. Tôi chưa sẵn sàng làm cha, chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nhiều vết thương. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành người đàn ông quay lưng với người mình yêu chỉ vì quá khứ mà cô không thể thay đổi.

Đêm qua, Linh gọi cho tôi. Cô ấy khóc, hỏi rằng liệu tôi có thể cho cô thêm một cơ hội để nói hết. Tôi im lặng. Không phải vì tôi không muốn nghe, mà vì tôi sợ rằng khi nghe rồi, tôi sẽ không đủ can đảm để rời bỏ nữa.

Tôi đang bế tắc, thật sự bế tắc. Giữa tình yêu và nỗi sợ, giữa lòng tin và vết nứt, tôi không biết phải chọn đường nào. Có lẽ tôi chỉ cần thêm thời gian. Nhưng cũng có lẽ, tôi sắp phải quyết định điều khó khăn nhất trong cuộc đời mình.

Vì cuối cùng, yêu một người không chỉ là nắm tay họ ở hiện tại, mà còn phải có đủ dũng khí để bước vào cả quá khứ mà họ mang theo. Và tôi… vẫn chưa biết liệu mình có đủ dũng khí ấy hay không.