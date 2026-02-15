Không biếu tiền Tết, tôi bị mẹ chồng lạnh nhạt

Tôi 32 tuổi, kết hôn được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận dâu con, nhất là chuyện lễ Tết. Nhà chồng tôi coi trọng hình thức, năm nào vợ chồng tôi cũng biếu bố mẹ một khoản tiền mặt kèm quà bánh.

Những năm trước, công việc ổn định, chúng tôi biếu bố mẹ 10-15 triệu đồng dịp Tết. Mẹ chồng thường nhận tiền rồi vui vẻ nói: "Có lòng là được", nhưng tôi hiểu bà rất coi trọng khoản đó.

Năm nay, công việc của hai vợ chồng gặp trục trặc. Chồng tôi bị giảm lương, tôi nghỉ việc một thời gian vì công ty tái cơ cấu. Chúng tôi phải xoay xở đủ thứ: tiền học của con, tiền trả góp căn hộ, tiền sinh hoạt. Ngồi tính toán kỹ lưỡng, hai vợ chồng quyết định chỉ chuẩn bị giỏ quà gồm bánh chưng, mứt Tết, giò chả và ít đặc sản quê tôi gửi lên, thay vì phong bao tiền như mọi năm.

Tôi cũng bàn với chồng nói trước với mẹ để bà hiểu hoàn cảnh. Chồng tôi nói: "Mẹ mình hiểu chuyện mà, không sao đâu". Nhưng mọi việc không như chúng tôi nghĩ.

Hôm mang quà sang, mẹ chồng nhìn qua rồi hỏi thẳng: "Năm nay không có gì khác à?". Chồng tôi ấp úng nói tình hình khó khăn. Bà im lặng, mặt lạnh hẳn đi. Bữa cơm hôm đó gượng gạo. Trước khi chúng tôi về, bà nói: "Thôi năm nay ông bà thông gia khỏi phải sang chúc Tết. Nhà tôi đơn giản cho đỡ phiền".

Tết sắp đến rồi lại xảy ra việc căng thẳng như vậy khiến vợ chồng tôi đều buồn. Xin độc giả cho lời khuyên trong hoàn cảnh này, chúng tôi có nên cố gắng trích một khoản khoảng 2-3 triệu đồng ra biếu mẹ chồng để gia đình bớt căng thẳng hay không?