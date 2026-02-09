Bạn gái sắp cưới nhất quyết không về quê ra mắt dịp Tết

Tôi 32 tuổi, làm kỹ sư tại TP HCM. Tôi và bạn gái quen nhau đã 5 năm, tình cảm ổn định, hai bên gia đình đều biết chuyện và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2026. Thế nhưng, chúng tôi lại rơi vào bế tắc vì chuyện về quê ra mắt.

Quê tôi ở Gia Lai (Bình Định cũ). Tết năm ngoái, khi đã tính chuyện cưới xin, tôi ngỏ ý đưa bạn gái về thăm bố mẹ, họ hàng để chính thức hóa mối quan hệ. Tôi nghĩ, đây là việc nên làm trước khi trở thành vợ chồng. Nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng: "Đã cưới nhau đâu mà về anh? Tết anh về một mình đi".

Tôi cố gắng thuyết phục, nói rằng bố mẹ đang mong, họ hàng cũng biết sắp cưới nhưng mặc kệ tôi khuyên nhủ cô ấy vẫn thẳng thừng từ chối: "Về gặp họ hàng nhiều quá, ăn uống xong lại bắt rửa chén, dọn dẹp. Với lại đường xa, Tết kẹt xe, em chịu không nổi".

Tôi tưởng năm nay mọi chuyện sẽ khác, khi chúng tôi đã quyết định cưới, chụp ảnh cưới xong xuôi. Nhưng không, cô ấy vẫn khăng khăng: "Anh đừng ép, đằng nào cưới về Tết chẳng về quê, coi như em ở lại TP HCM chơi lần cưới trước khi lấy chồng".

Tôi giận quá, buột miệng nói nếu không về thì hoãn cưới. Cô ấy bật khóc, nói tôi không hiểu cho cảm giác sợ về quê phải gặp bà con đông đúc, bị hỏi han đủ thứ từ lương thưởng, sinh con đến chuyện nội trợ, sợ tiệc tùng liên miên, sợ phải phụ giúp việc nhà như rửa chén, lau dọn.

Trong lúc đó, bố mẹ tôi liên tục gọi điện giục giã. Có lúc mẹ còn buông câu: "Con gái thành phố đỏng đảnh, cưới về khổ sở đấy con ơi!". Tôi nghe mà lòng nặng trĩu.

Tết cận kề, tôi bị kẹt giữa hai phía. Ép bạn gái về thì sợ cãi vã lớn, ảnh hưởng đến hôn lễ. Không ép thì mang tiếng không biết lo cho gia đình, để bố mẹ thất vọng. Tôi từng đề xuất mời bố mẹ lên Sài Gòn gặp riêng, hoặc video call trước cho đỡ ngại, nhưng cô ấy lắc đầu: "Nói đi nói lại vẫn là bắt về quê ăn Tết chứ gì".

Tôi cảm thấy nếu ngay từ chuyện ra mắt, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung, tôi không biết hôn nhân sau này có thực sự bền vững không. Tôi phải làm gì để dung hòa cho cả hai phía đây, thưa độc giả?