Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em

Chúng tôi yêu nhau được gần một năm. Trong mắt tôi, em là một cô gái xinh đẹp, hiện đại và có phần nũng nịu rất đáng yêu. Tôi luôn chiều chuộng em, sẵn sàng làm mọi thứ để em vui. Chính vì thế, tôi đã rất tự tin khi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ và họ hàng trong dịp tất niên năm nay. Tôi muốn giới thiệu với cả gia đình người con gái mà tôi dự định sẽ gắn bó cả đời. Nhưng rồi, thực tế lại không như những gì tôi tưởng tượng.

Ngay từ khi mới bước chân vào nhà, sự hồn nhiên quá mức của em đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong lúc các cô, các bác đang tất bật dưới bếp chuẩn bị mâm cỗ, em chỉ ngồi trên phòng khách bấm điện thoại. Thấy vậy, tôi kéo tay em xuống bếp để "ghi điểm".

Ngay trước mặt người lớn, bạn gái vẫn nhõng nhẽo khiến tôi ái ngại (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Mẹ tôi đưa cho em rổ rau thơm nhờ nhặt giúp. Em cầm cọng rau lên với vẻ lúng túng, rồi thản nhiên bảo cháu chưa nhặt rau bao giờ. Đến khi mẹ nhờ em gọt đĩa hoa quả để tráng miệng, em cầm dao lóng ngóng đến mức suýt cắt vào tay, miếng táo thì chỗ dày chỗ mỏng, thâm sì vì em chẳng biết ngâm nước muối.

Điều khiến tôi ái ngại nhất chính là sự nhõng nhẽo của em. Ngay giữa lúc đông người, em vẫn không ngần ngại ôm cánh tay tôi, nũng nịu muốn tôi bóc tôm cho.

Tôi thấy rõ những ánh mắt ái ngại của các bác và cái nhíu mày của mẹ tôi. Em dường như không nhận ra rằng đây là dịp để thể hiện sự trưởng thành và khéo léo, chứ không phải nơi để phô diễn sự nuông chiều của bạn trai.

Sau khi em về, không khí trong nhà tôi chùng xuống hẳn. Trong bữa cơm tối, bố tôi – vốn là người ít nói – cũng phải lên tiếng: "Con gái lớn rồi mà đến việc cơ bản nhất cũng không biết làm, lại còn thiếu ý tứ trước mặt người lớn".

Mẹ tôi thì thở dài, bà bảo bà không cần một cô con dâu phải đảm đang như đầu bếp, nhưng ít nhất phải biết quan sát và có thái độ cầu thị. Bà lo lắng rằng với tính cách "tiểu thư" và hay nhõng nhẽo như vậy, em khó lòng có thể lo toan cho cuộc sống gia đình sau này, nhất là khi có con cái.