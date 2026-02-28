Các khung giờ đẹp nhất để cúng Rằm tháng Giêng giúp thu hút tài lộc

Ý nghĩa cốt lõi trong tâm thức người Việt, Rằm tháng Giêng là sự tiếp nối và trọn vẹn của Tết. Đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Người Việt coi đây là thời điểm "vận khí" hanh thông nhất, là cái kết viên mãn cho chuỗi hoạt động Tết Nguyên Đán và mở đầu cho một năm làm việc mới.

Về Ý nghĩa tâm linh và tôn giáo, Rằm tháng Giêng được coi là ngày vía Phật. Người dân đi chùa cầu an, phóng sinh và mong cầu sự che chở.

Cúng Rằm tháng Giêng cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên qua mâm cỗ cúng, mong ước tổ tiên phù hộ cho gia đạo bình an, "đầu xuôi đuôi lọt".

Trong tâm thức dân gian, đây là ngày Thiên quan tứ phúc (Quan trời ban phước lành). Người Việt thường tổ chức các lễ hội, thả đèn hoa đăng hoặc viếng cảnh chùa để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và may mắn cho bản thân, gia đình.

Trong năm Bính Ngọ 2026, Rằm tháng Giêng chính lễ rơi vào Thứ Ba, ngày 3/3/2026 Dương lịch. Tùy theo điều kiện, bạn có thể chọn cúng từ ngày 12 đến 15 Âm lịch.

Rằm tháng Giêng cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên qua mâm cỗ cúng. Ảnh: minh hoạ

Dưới đây là các khung giờ đẹp (Hoàng Đạo) để cúng Rằm tháng Giêng cho từng ngày:

Ngày 12 Âm lịch (Thứ Bảy, 28/2 Dương lịch)

Giờ đẹp:

- Sáng: 05h - 07h (Mão), 09h - 11h (Tỵ)

- Chiều: 15h - 17h (Thân), 19h - 21h (Tuất)

Lưu ý: Cúng sớm ngày này thường dành cho những gia đình quá bận rộn hoặc làm kinh doanh muốn lễ tạ sớm.

Ngày 13 Âm lịch (Chủ Nhật, 1/3 Dương lịch)

Giờ đẹp:

- Sáng: 07h - 09h (Thìn), 09h - 11h (Tỵ)

- Chiều: 13h - 15h (Mùi), 19h - 21h (Tuất)

Ngày 14 Âm lịch (Thứ Hai, 2/3 Dương lịch) - Ngày cúng phổ biến nhất nếu không cúng đúng Rằm

Giờ đẹp:

- Sáng: 09h - 11h (Tỵ) - Khung giờ vàng cho kinh doanh.

- Chiều: 15h - 17h (Thân), 17h - 19h (Dậu)

Ngày 15 Âm lịch (Thứ Ba, 03/03 Dương lịch) - Chính lễ Rằm tháng Giêng

Giờ đẹp nhất:

11h - 13h (Ngọ): Đây là lúc dương khí thịnh nhất, được coi là giờ Phật giáng thế, tốt nhất để cầu bình an và may mắn.

Các khung giờ tốt khác:

- Sáng: 07h - 09h (Thìn), 09h - 11h (Tỵ)

- Chiều: 13h - 15h (Mùi)

Theo quan niệm dân gian, nên hoàn thành lễ cúng trước khi mặt trời lặn (trước 18h) của ngày 15 Âm lịch để đón nhận trọn vẹn dương khí.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, lễ vật không cần quá cầu kỳ nhưng phải trang nghiêm và sạch sẽ.

* Lưu ý: Thông tin Khung thời gian cúng Rằm tháng Giêng mang tính chất tham khảo.