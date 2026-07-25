Tạ Đình Phong chuẩn bị liveshow

Theo Qingdao News, Đình Phong có mặt tại Thanh Đảo chiều muộn 23/7, sau đó tới sân vận động để tập dượt, thực hiện những khâu cuối trước buổi diễn.

Trước đó, nhiều khán giả băn khoăn concert có bị dời ngày hay không, do cha của Tạ Đình Phong qua đời. Êkíp lựa chọn giữ lịch trình theo kế hoạch, như lời dặn của ông Tạ Hiền - "The show must go on" (Cuộc sống và công việc vẫn tiếp diễn).

Đình Phong, 46 tuổi, tại liveshow ở Trịnh Châu, Trung Quốc ngày 11/7. Ảnh: Weibo

Theo St Headline, nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời ngày 16/7, tới 20/7, sau lễ hỏa táng, Tạ Đình Phong công bố tin buồn. Anh viết trên trang cá nhân: "Suốt cuộc đời, cha cống hiến cho điện ảnh, luôn mong mang lại niềm vui và nụ cười cho mỗi khán giả. Hồi nhỏ, tôi từng thấy ông phiền muộn và đau khổ nhưng dù thế nào, ông luôn xuất hiện trên màn ảnh trong diện mạo hoàn hảo".

Tạ Đình Phong nhắc lại câu cha thường nói: "The show must go on". Anh mong khán giả không khóc khi nhớ đến nhân vật Long Tứ hay các vai diễn khác của nghệ sĩ. "Vì nếu thế, cha tôi sẽ cảm thấy không ung dung tự tại", Đình Phong viết. Anh mong khán giả nhớ đến Tạ Hiền với dáng vẻ quyến rũ, nụ cười thường trực.

Cha con Tạ Hiền, Tạ Đình Phong. Ảnh: HK01

Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, người thân kiêng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí khi gia đình có tang. "Với cha con Tạ Hiền, Tạ Đình Phong, rõ ràng không thể đánh giá họ bằng những quan niệm thông thường. Cả hai đều độc đáo, ngoan cường và dám phá vỡ quy tắc", trang Yangzi Evening News nhận định.

Điểm giống nhau giữa Tạ Hiền và Tạ Đình Phong là nhiệt huyết với lĩnh vực mà họ theo đuổi và tinh thần quên mình vì đam mê. Ông Tạ Hiền lăn lội trong làng phim từ thập niên 1950, trở thành ngôi sao lớn trong thời đại của ông nhờ sự kính nghiệp. Tạ Đình Phong hoạt động ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, ẩm thực và đều được công nhận năng lực ở các công việc này.

Concert ở Thanh Đảo nằm trong tour diễn Evolution Nic Live, bắt đầu từ tháng 4/2025. Theo Sina, Tạ Đình Phong cho thấy sức hút mạnh mẽ khi được đông đảo fan ủng hộ liveshow. Cuối tháng 5, hai buổi diễn ở sân vận động Tổ Chim, Bắc Kinh của Đình Phong thu hút tổng cộng hơn 120.000 lượt khán giả, mỗi concert đều cháy vé.