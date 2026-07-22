Messi lặng lẽ về Argentina cùng vợ con sau World Cup

Sau khi giải đấu khép lại, Messi cùng gia đình trở về Rosario để nghỉ ngơi ít ngày. Khác với kỳ World Cup trước, lần trở về này của siêu sao bóng đá 39 tuổi phủ bóng nỗi buồn sau thất bại trước Tây Ban Nha ở một trong những trận chung kết được chờ đợi nhất lịch sử giải đấu.

Đội trưởng tuyển Argentina chọn đi chuyên cơ riêng từ Florida, Mỹ và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Rosario Islas Malvinas khoảng 6h30. Messi đi cùng vợ, Antonela Roccuzzo, và ba con trai - Thiago, Mateo và Ciro - những người đã ở bên cạnh anh trong suốt thời gian anh tham gia World Cup. Dù nhiều người hâm mộ đợi sẵn tại sân bay với cờ và biểu ngữ để cảm ơn những cống hiến của anh, Messi không xuất hiện trước công chúng.

Những người có mặt chỉ kịp nhìn thấy chiếc SUV kính tối màu đón Messi và gia đình rời sân bay để trở về khu dân cư cao cấp Fisherton, ngoại ô Rosario, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300 km về phía bắc.

Messi bên vợ và ba con. Ảnh: Instagram/ Leomessi

Messi cùng gia đình dự kiến ở lại Argentina vài ngày trước khi anh trở lại tập luyện cùng Inter Miami vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Đây cũng là dịp anh dành thời gian bên cha, ông Jorge Messi, 68 tuổi, người từng phải nhập viện hơn một tháng trước, đúng thời điểm World Cup khởi tranh. May mắn, ông đã xuất viện nhưng không thể sang Mỹ cổ vũ con trai và chỉ theo dõi đội tuyển từ nhà.

Trong khi đó, các đồng đội của Messi trở về Buenos Aires vào chiều 20/7 và được hàng nghìn người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay. Đông đảo CĐV mặc áo sọc xanh - trắng truyền thống, hò reo tên từng thành viên của đội tuyển sau hành trình giành ngôi á quân.

Huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni, các cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Argentina được người hâm mộ chào đón khi họ đến sân vận động Predio Lionel Andres Messi. Ảnh: Marcelo Endelli

Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết hôm 19/7, Messi đứng lặng vài phút nhìn khắp khán đài chật kín người hâm mộ Argentina và Tây Ban Nha tại sân MetLife (bang New Jersey). Anh sau đó ngồi xuống mặt cỏ, cố kìm những giọt nước mắt để ghi nhớ khoảnh khắc của trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp World Cup. Khi nhận huy chương bạc, đội trưởng Argentina không còn giấu được cảm xúc và bật khóc.

Gần 24 giờ sau trận đấu, trước khi lên đường về nước, Messi mới đăng tải tâm thư đầu tiên trên mạng xã hội. "Nỗi đau là rất lớn và sẽ còn mất nhiều thời gian để vết thương này nguôi ngoai. Nhưng tôi cũng mang theo rất nhiều điều tốt đẹp...", anh viết.

Messi sau khi nhận huy chương á quân World Cup 2026 hôm 19/7 (giờ địa phương). Ảnh: Instagram/ Leomessi

Đội trưởng Argentina cho biết vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội, sự ủng hộ của người dân Argentina và thành tích liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết World Cup. Anh cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành, đồng thời chúc mừng Tây Ban Nha giành chức vô địch.

Antonela Roccuzzo cũng đăng bài động viên chồng. Cô nói Messi sẽ "luôn là người giỏi nhất", không chỉ bởi tài năng mà còn vì ý chí không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu đến giây cuối cùng. "Em ngưỡng mộ anh nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả và vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng anh trên chặng đường cuộc sống. Em yêu anh rất nhiều", cô viết.