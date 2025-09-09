Đằng sau cuộc sống của người phụ nữ "ở nhà chồng nuôi"

Công việc nội trợ là gánh nặng thầm lặng của không ít phụ nữ.

Trong chương trình Chị em gỡ rối, NSƯT Tuyết Thu, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên cùng mổ xẻ những câu chuyện đời thường để chỉ ra, công việc nội trợ vốn tưởng rất nhẹ nhàng lại là gánh nặng thầm lặng, đòi hỏi sự công nhận và trân trọng nhiều hơn từ gia đình, xã hội.

Mở đầu chương trình, câu chuyện của chị N (một người vợ, người mẹ toàn thời gian) khiến cả trường quay lặng người. Chị cho biết, ngày nào chị cũng quay cuồng với cơm nước, con cái, cha mẹ hai bên nhưng vẫn bị gắn mác “sướng, rảnh rỗi vì được chồng nuôi”. Ngay cả chồng chị cũng coi những việc ấy là điều đương nhiên phụ nữ trong gia đình phải làm.

Sau khi nghe chị N chia sẻ, NSƯT Tuyết Thu bày tỏ: “Nội trợ thực chất là nghề chính. Để quán xuyến gia đình, phụ nữ chẳng khác nào siêu nhân”. Nữ nghệ sĩ cho rằng, nhiều ông chồng không cố ý xem nhẹ mà vì quá vô tư nên không nhận ra vất vả của vợ. Cách tốt nhất là phụ nữ cần chia sẻ trực tiếp để chồng hiểu.

MC Phương Uyên cũng đặt vấn đề: “Vì sao công việc chiếm phần lớn sức lực, tâm huyết lại ít được xã hội công nhận?”. Theo chị, khi phụ nữ yếu thế về kinh tế, họ dễ mất tiếng nói trong gia đình, từ quản lý tài chính đến giáo dục con cái.

Ở góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Tô Nhi A chỉ ra vấn đề gốc rễ, đó là sự tự ti của người vợ. Khi dùng từ “ở nhà chồng nuôi”, chị N đã tự mặc định bản thân là người sống phụ thuộc. Trong khi đó, nội trợ thực chất là vai trò quản lý toàn diện: từ chi tiêu, giáo dục đến xây dựng, giữ gìn văn hóa gia đình. “Đó không phải ngồi mát ăn bát vàng, mà là một vị trí quản trị”, bà nhấn mạnh.

Giải pháp được bà đưa ra là "đôi khi phụ nữ nên “vắng mặt” vài ngày để chồng trực tiếp lo việc nhà, qua đó thấy rõ giá trị của vợ". Tuy nhiên, quan trọng hơn, người phụ nữ cần coi nội trợ như một công việc chính đáng, tự tin và chủ động phát triển bản thân ngay trong vai trò ấy.

Câu chuyện thứ hai từ khán giả tên D. tiếp tục khiến nhiều người day dứt. Sau 8 năm kết hôn, chị bỏ việc để toàn tâm cho gia đình. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, cơm nước đầy đủ nhưng đổi lại là sự gia trưởng, cấm đoán và cuối cùng là sự phản bội của chồng. Đau đớn hơn, chị D tự hỏi: “Tôi đã sai ở đâu?”.

Theo NSƯT Tuyết Thu, sai lầm của nhiều phụ nữ là quên chăm sóc bản thân, nghĩ rằng hy sinh là đủ để giữ gia đình. “Làm đẹp không phải để giữ chồng, mà để giữ sự tự tin, tinh thần của chính mình”, bà nhấn mạnh.

MC Phương Uyên bổ sung: Sự phản bội của chồng là sai nhưng người vợ cũng cần nhìn lại hành trình hôn nhân để không đánh mất chính mình.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích sâu hơn: “Sai lầm bắt đầu từ tư duy ‘ở nhà thôi, để chồng ngắm là đủ’. Người phụ nữ không phải món đồ cất trong tủ kính”. Nếu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, không làm mới bản thân, phụ nữ dễ rơi vào trầm cảm và mất niềm tin sống.

Bà cũng nhấn mạnh việc chăm chút hình ảnh cá nhân không chỉ cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến sự tự hào, thẩm mỹ và nhân cách của con cái.

Qua hai câu chuyện, các chuyên gia thống nhất rằng, nội trợ là “nghề không tên” nhưng có giá trị nền tảng. Hy sinh là cần thiết nhưng hy sinh mù quáng dễ biến thành mất mát. Người phụ nữ cần coi công việc nội trợ như một vị trí quản lý, có trách nhiệm và quyền lực, chứ không phải sự phụ thuộc.

NSƯT Tuyết Thu kết luận: “Một ngôi nhà sạch sẽ là điều cần nhưng một người vợ tự tin, có thần thái mới khiến chồng trân trọng khi trở về”. Trong khi đó, Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định, gia đình là một tổ chức, nội trợ chính là mắt xích quan trọng giúp tổ chức ấy vận hành bền vững.