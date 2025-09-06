Anh chị em tị nạnh trong chuyện chăm sóc cha mẹ: Lỗi từ đâu?

Chương trình Chị Em Gỡ Rối với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên đã chỉ ra nguyên nhân, đồng thời gợi mở giải pháp để giữ hòa khí, gắn kết tình thân.

Câu chuyện của một người chị cả được khán giả gửi đến chương trình cho thấy rõ sự tị nạnh giữa anh chị em. Mỗi dịp giỗ, chị một mình lo liệu từ dọn dẹp, nấu nướng đến tiền bạc, trong khi các em chỉ về ăn rồi đi, thậm chí còn chê bai mà không san sẻ chi phí hay công sức.

Ca sĩ Đông Đào, cũng là con cả trong gia đình, bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ kinh nghiệm phân công công việc minh bạch: người có tiền thì góp tiền, người không có thì góp công. “Giỗ chạp là dịp sum họp, ai cũng cần gánh phần trách nhiệm, nếu chỉ một người lo hết thì mâu thuẫn là khó tránh,” nữ ca sĩ nói.

Ca sĩ Đông Đào đồng cảm và chia sẻ kinh nghiệm phân công công việc minh bạch.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích mầm mống của sự so bì thường xuất phát từ thuở nhỏ khi cha mẹ chưa rèn nếp công bằng cho các con. Khi phụ huynh im lặng, không phân định rõ trách nhiệm, mâu thuẫn giữa các con càng lớn.

Một câu chuyện khác đến từ người con út đang sống cùng cha mẹ già yếu. Mỗi khi cha mẹ nhập viện, chị một mình lo liệu mọi việc, trong khi anh chị em viện đủ lý do bận rộn, chỉ gửi ít tiền phụ giúp. Đỉnh điểm là khi chị còn bị trách móc rằng cha mẹ bệnh hoài vì “không chăm kỹ”.

MC Phương Uyên cho rằng đây là thực tế đáng buồn khi trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ mặc nhiên dồn hết cho người con ở cùng, còn các anh chị khác thì thờ ơ.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhìn nhận vấn đề rộng hơn: “Không thể chỉ quy trách nhiệm cho người anh chị là vô tâm. Nhiều mâu thuẫn xuất phát từ cách cha mẹ phân chia tài sản và trách nhiệm không rõ ràng, khiến các con dễ sinh so bì”. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong gia đình, thay vì chỉ âm thầm chịu đựng hoặc trách móc.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong gia đình.

Các chuyên gia và khách mời đều thống nhất rằng gốc rễ của mâu thuẫn nằm ở sự thiếu minh bạch và đối thoại trong gia đình. Cha mẹ cần phân định rõ ràng quyền lợi, trách nhiệm, còn các con phải sẵn sàng ngồi lại, thẳng thắn nói lên khó khăn và mong muốn của mình.

Ca sĩ Đông Đào khẳng định: “Khi cha mẹ bệnh, mọi anh chị em cần gác lại giận hờn, lo lắng hết lòng cho cha mẹ. Sau đó, cả nhà có thể bàn bạc, tháo gỡ những khúc mắc còn tồn tại.”

Tiến sĩ Tô Nhi A kết luận: “Gia đình là nơi yêu thương, không phải để so đo. Chỉ khi mọi thành viên sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, tình thân mới bền chặt.”