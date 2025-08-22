Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Trong buổi hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ thu hút chú ý bởi vẻ trang nghiêm và thần thái rạng rỡ.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 1

20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

Buổi hợp luyện mở đầu bằng bài hát 'Tiến quân ca' vang lên trên quảng trường cùng lúc với 21 phát đại bác pháo lễ rền vang từ sân vận động Mỹ Đình.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 2

Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ Quyết chiến quyết thắng đại diện cho các lực lượng trong Quân đội do thượng tướng Nguyễn Ngọc Thái, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu.

Sao trên quân kỳ đại diện cho Quân đội của dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 3

Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 4

Các phương tiện của lực lượng công an trên quảng trường.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 5

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 6

Khối nam chiến sĩ đặc công bước đều tăm tắp khi đi qua khu vực quảng trường.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 7

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình thu hút sự chú ý. Dù tập luyện vất vả, các nữ chiến sĩ vẫn giữ được nét mặt tươi tắn và vẻ trang nghiêm, khí thế.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 8

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014 và đã cử hàng chục lượt chiến sĩ nữ tham gia công tác ở nhiều nước trên thế giới.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 9

Vẻ rạng ngời và khí thế của khối nữ sĩ quan Quân y.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 10

Khối nữ quân nhạc diễu hành với đồng phục trắng đỏ, gồm hai nhóm trống và kèn.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 11

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 12

Khối nữ Du kích miền Nam xuất hiện với trang phục áo bà ba quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, tay cầm súng.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 13

Những nữ chiến sĩ thuộc Binh chủng thông tin liên lạc.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 14

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam diện trang phục truyền thống của các vùng miền, tay cầm súng khi diễu hành.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 15

Trước đó, lúc 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm thủ đô.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 16

Từ trưa 21/8, người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua để có chỗ ngồi đẹp.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 17

Không khí háo hức của người dân khi chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành ngang qua trên đường Nguyễn Thái Học.

Dàn chiến sĩ rạng rỡ trong ngày hợp luyện diễu binh - 18

Người dân tập trung ở khu vực Nhà Hát Lớn để theo dõi màn diễu binh, diễu hành của các khối quân sự và quần chúng.

Buổi sơ duyệt sẽ được thực hiện vào lúc 20h ngày 27/8 và tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh vào 6h30 sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

