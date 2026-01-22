Diễn biến bất ngờ vụ 'người mẹ một mình tìm con ở Campuchia'

Ngày 19/1, Công an huyện Dương Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, cho biết nhận được cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 20h ngày 7/8/2025, trình báo Diệp Văn Bân (20 tuổi) và người bạn nam họ Âu Dương (20 tuổi) cùng đến tỉnh Vân Nam vào ngày 28/7 rồi mất liên lạc với gia đình sau 8 hôm.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện vào đầu tháng 7/2025, Bân nhiều lần đề cập đến ý tưởng "ra nước ngoài để kiếm tiền nhanh" với những người khác. Khoảng 17h ngày 30/7, Bân và Âu Dương đến thành phố Phổ Nhĩ, Vân Nam. Khi cố gắng vượt biên trái phép, họ bị nhân viên kiểm soát biên phòng chặn lại và thuyết phục quay về. Nhân viên biên phòng lập tức gọi điện thông báo cho mẹ Bân và bố của Âu Dương.

Tuy nhiên, đôi bạn vẫn phớt lờ cảnh báo và nhất quyết đi đường vòng đến thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, vào ngày 1/8.

Ngày 3/8, họ vượt biên trái phép rồi tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Trong thời gian này, họ được tự do di chuyển trong trung tâm nhưng không được phép ra vào tùy ý.

Diệp Văn Bân. Ảnh: China Newsweek

Trong khi gian đó, mẹ Bân - cô Phí - thu hút sự chú ý lớn khi đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội, xin mọi người hỗ trợ tìm con, vì nghĩ Bân đang bị giam cầm, đánh đập trong ổ lừa đảo tại Campuchia.

Bà mẹ đơn thân một mình đến Campuchia từ ngày 5/12/2025 đến ngày 4/1/2026, mạo hiểm vào trung tâm lừa đảo để mong tìm manh mối về nơi ở của Bân. Cô trở về Trung Quốc vào ngày 5/1 do hết hạn visa.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết đã phối hợp với Chính phủ, cảnh sát Campuchia và các cơ quan liên quan tiến hành tìm kiếm trên toàn quốc để xác định thông tin cụ thể về địa điểm của những người bị mất liên lạc. Dưới áp lực của cuộc trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông từ phía Trung Quốc và Campuchia gần đây, trung tâm lừa đảo đã thả Bân và Âu Dương.

Khoảng 22h ngày 16/1, Bân và Âu Dương bị lực lượng biên phòng bắt khi nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc qua cửa khẩu Quảng Tây. Cả hai thú nhận hành vi vượt biên trái phép và lừa đảo, bị tạm giữ hình sự theo pháp luật. Cơ quan công an đang điều tra sâu hơn để triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động tội phạm liên quan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ra thông báo nhắc nhở công dân nước này cần nâng cao nhận thức về an toàn và tự bảo vệ bản thân. Nước ngoài không phải là "thiên đường kiếm tiền", những người vượt biên trái phép để tham gia hoạt động lừa đảo viễn thông, lừa đảo trực tuyến và các hoạt động bất hợp pháp khác sẽ bị pháp luật trừng phạt.