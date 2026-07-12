Cụ bà 100 tuổi theo chân Messi

Cụ bà Pauline Kana - còn được biết đến với biệt danh Gangster Granny, hiện sở hữu khoảng gần 30 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sáng 12/7 theo giờ Việt Nam, bà Pauline cùng hàng chục nghìn khán giả có mặt ở sân vận động Kansas City đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng thần tượng - Lionel Messi.

Cụ bà Pauline Kana trong trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sỹ.

Khi Argentina vừa phá vỡ thế bế tắc nhờ bàn thắng của Julian Alvarez, ống kính máy quay lập tức lia tới cụ bà Pauline Kana ở khán đài. Vẫn mặc chiếc áo đấu quen thuộc của đội tuyển Argentina, bà Pauline giơ cao tấm biển cổ vũ: "Messi is my hero" (Messi là người hùng của tôi).

Khoảnh khắc tôn vinh thần tượng của Pauline Kana cũng được một số cổ động viên có mặt ở sân Kansas City ghi lại.

Cổ động viên đặc biệt này đã đồng hành cùng nhiều trận đấu của Argentina từ đầu mùa World Cup.

Hôm 23/6, Pauline Kana mang theo tấm biển "100 year old Messi fan" (Người hâm mộ 100 tuổi của Messi) đến trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo. Ngay phía dưới Pauline là em bé chỉ vài tháng tuổi, mặc chiếc áo sọc xanh trắng huyền thoại của Argentina.

Ngay sau trận đấu, bức ảnh chụp hai cổ động viên đặc biệt đã lập tức gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Tình yêu bóng đá không có giới hạn tuổi tác, và khoảnh khắc hai cổ động viên có tuổi đời cách nhau gần một thế kỷ cùng cổ vũ cho một đội tuyển trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Lần khác, bà Pauline lại thay đổi nội dung cổ vũ trên tấm bảng trắng. Cổ động viên 100 tuổi còn bày tỏ muốn cưới Messi.

Người phụ nữ 100 tuổi theo chân Messi khắp các giải đấu.

Trong nhiều trận đấu, Messi từng chú ý đến sự hiện diện của bà trên khán đài và đáp lại bằng những cái vẫy tay hoặc nụ cười.

Bà Pauline Kana là một trong những người hâm mộ Lionel Messi đặc biệt nhất. Bà sống tại bang Ohio (Mỹ) và sẽ bước sang tuổi 100 vào ngày 1/8 sắp tới.

Ở tuổi 100, bà trở thành một fan cuồng của siêu sao người Argentina theo cách ít ai ngờ tới.

Pauline thường quay các video hài cùng cháu trai Ross Smith. Nhờ những nội dung dí dỏm này, hai bà cháu đã thu hút lượng người theo dõi khổng lồ và thậm chí được ghi danh vào Kỷ lục Guinness thế giới.

Hình ảnh Messi giờ đây thậm chí đã trở thành một phần trong "thương hiệu" của Pauline. Trên Instagram, bà Pauline luôn theo dõi hành trình của Messi trong màu áo Inter Miami và đội tuyển Argentina, thường xuyên đăng tải các video ăn mừng mỗi khi anh tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng rộng lớn của Messi, khi anh có thể kết nối với một ngôi sao TikTok 100 tuổi cũng dễ dàng như với những người hâm mộ đã dõi theo anh suốt nhiều năm.

Khán giả thường bắt gặp Pauline xuất hiện trong các nội dung liên quan đến WWE, góp mặt tại các sự kiện thể thao hoặc cầm những tấm biển hài hước khiến mọi người bật cười ở bất cứ nơi nào bà xuất hiện.

Trở lại với diễn biến mới nhất của World Cup, Argentina đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt, khoa học của Thụy Sỹ.

Tuy nhiên những khoảnh khắc ngôi sao ở cuối hiệp phụ đã giúp họ giành chiến thắng 3-1. Như vậy, Argentina và Anh sẽ gặp nhau ở bán kết World Cup 2026.

Với Messi, đây sẽ là cơ hội để tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới, đồng thời nuôi hy vọng khép lại sự nghiệp bằng chiếc cúp vàng World Cup thứ hai.