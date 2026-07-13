Đêm tân hôn định hóa hồ ly tinh quyến rũ chồng, nào ngờ anh sợ hãi né tránh, sự thật vừa đau vừa lạnh

Lẽ ra đêm tân hôn sẽ phải là đêm đẹp nhất đời người con gái. Ngoài kia, hoa cưới vẫn còn thơm, ảnh cưới treo đầu giường vẫn lấp lánh, tiếng chúc tụng của họ hàng như còn văng vẳng.

Tôi đã đợi đêm tân hôn này suốt hai năm yêu và sáu tháng chuẩn bị, đợi bằng tất cả háo hức của một người con gái tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên.

Anh là người chồng mà ai nhìn vào cũng khen. Đẹp trai, ga lăng, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Suốt hai năm bên nhau, anh chưa từng để tôi tủi thân. Anh nhớ ngày tôi mệt, nhớ món tôi thèm, nhớ cả lúc tôi im lặng là vì buồn chuyện gì. Những lần gần gũi, vòng tay anh luôn đủ ấm, đủ dịu dàng để tôi tin rằng hôn nhân với anh sẽ là “đầu bạc răng long”.

Đêm tân hôn của tôi trôi đi trong im lặng.

Đêm tân hôn lạnh lòng

Vì tin như thế, nên tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn này như chuẩn bị cho một nghi lễ. Tôi tắm thật lâu, chọn mùi nước hoa anh thích, mặc chiếc váy ngủ bằng ren mỏng mà tôi đã đặt may riêng.

Tôi bước ra, tim đập như trống, nghĩ rằng sau cánh cửa phòng tắm kia là cả một khởi đầu nồng nàn. Nhưng không ngờ, chồng tôi quay mặt vào tường, nói nhạt thếch: “Anh mệt, em ngủ trước đi".

Tôi khựng lại. Tôi đã quen với việc anh luôn lăn xả, hồ hởi lao vào tôi, chưa từng có lần nào tôi chủ động mà anh hờ hững. Tôi nghĩ anh đùa. Tôi cười, trèo lên giường, vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau, ghé miệng nũng nịu: “Chồng hâm, đêm tân hôn mà ngủ sao?”

Bất ngờ, chồng tôi bật dậy, hất mạnh tay tôi. Cú đẩy bất ngờ và lạnh lùng khiến tôi mất đà, rơi khỏi giường.

Một tiếng “bộp” khô khốc vang lên. Đầu tôi đập xuống nền gạch hoa, cơn đau chạy dọc sống lưng, lan xuống xương cụt. Chiếc váy ren tốc ngược, tôi nằm đó, đau đến mức không khóc nổi, không thở nổi.

Anh hốt hoảng. Gương mặt tái mét, anh lao xuống bế tôi lên, lắp bắp xin lỗi, tay run đến mức không đỡ nổi tôi. Từ lạnh lùng thành cuống quýt chỉ trong một giây. Mà chính cái thay đổi ấy lại khiến tôi sợ hơn cả cú ngã.

Tôi không rơi nước mắt. Cổ họng đắng ngắt. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi khẽ: “Vì sao?”

Rồi anh khóc. Người đàn ông cao lớn của tôi, chú rể của tôi, ngồi sụp xuống nền nhà, ôm mặt nức nở như một đứa trẻ. Và anh kể. Từng lời, từng chữ rơi xuống, sắc hơn dao.

Một tháng trước ngày cưới, anh “khủng hoảng”. Bạn bè rủ đi bar, anh say, và trong cơn say ấy anh đã lên giường với một cô gái lạ. Tỉnh dậy, anh nói anh ghê tởm chính mình. Hai tuần sau, vùng kín xuất hiện những vết trợt đỏ. Anh đi khám và nghe bác sĩ kết luận tin sét đánh: mắc giang mai.

Tai tôi lùng bùng, sống lưng tôi lạnh toát. Bởi ba tuần trước, chúng tôi vẫn còn gần gũi, tức là sau cái đêm anh “trót dại” kia, chỉ có hai tuần gần đây anh lấy cớ bận cưới xin nên mới lảng tránh tôi.

Do muốn thả để có con nên vài tháng gần đây chúng tôi đã không dùng biện pháp an toàn, tôi đã yêu anh, đã tin anh. Vậy mà giờ đây, niềm tin của tôi đang phải trả giá bằng nguy cơ mắc giang mai từ anh.

Anh quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, nước mắt ướt cả vạt áo: “Anh xin em một cơ hội. Anh đang chữa rồi. Bác sĩ bảo giai đoạn đầu khỏi được. Anh sẽ làm lại, sẽ thương em, sẽ không bao giờ ngu dại nữa. Anh xin em…”

Tôi rút tay về. Bàn tay anh lạnh, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn.

Đêm tân hôn của tôi trôi đi trong im lặng. Anh ngồi dưới nền nhà, tôi nằm trên giường, ở giữa là một khoảng trống mang tên phản bội và bệnh tật. Chiếc váy tôi nâng niu dành cho đêm tân hôn giờ rách nát, như niềm tin trong tôi.

Đầu tôi trống rỗng, rồi lại đầy ắp những câu hỏi không lời đáp. Tôi có bị lây không? Ngày mai bố mẹ tôi, bạn bè tôi sẽ nghĩ gì nếu con gái họ vừa cưới đã mang bệnh? Anh phản bội tôi vì một phút say, một chữ “khủng hoảng” — vậy thì sau này, những lúc mệt mỏi, chông chênh, anh sẽ lại vịn vào lý do gì? Và tôi phải làm sao đây, khi ngoài sân, mảnh vụn pháo hoa còn chưa kịp dọn.

Đêm tân hôn, tôi thức trắng nhưng cũng không tìm được câu trả lời.

Ly hôn ư? Hai chữ ấy nặng như đá. Nhưng ở lại, tôi lấy gì để tin? Lấy gì để chắc rằng năm năm, mười năm nữa, mỗi lần anh về muộn, tôi sẽ không chìm trong hoài nghi? Rằng mỗi lần gần gũi, tôi sẽ không rùng mình nhớ đến sự phản bội của chồng.

Tôi trách anh, và cũng trách mình. Trách mình đã yêu bằng tất cả ngây thơ, đã tin rằng lấy được người đẹp trai, chiều chuộng là sẽ hạnh phúc. Quên mất rằng chung thủy mới là nền nhà, và thành thật về sức khỏe mới là viên gạch đầu tiên.

Đêm tân hôn, tôi thức trắng nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Tôi chỉ biết, việc đầu tiên của ngày mai là đến bệnh viện để khám và làm xét nghiệm. Dù đi hay ở, tôi phải cứu lấy mình trước đã.

Đêm tân hôn của người ta là lời ngọt ngào, nụ hôn ấm, vòng tay đam mê thì đêm tân hôn của tôi là cú ngã đau điếng và sự thật đáng sợ.