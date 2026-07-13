Vì sao tên “Messi" bị “cấm” đặt ở Argentina?

Vì sao không được đặt tên “Messi” ở Argentina

Một cặp vợ chồng người Argentina cuồng bóng đá đã gặp phải một trở ngại bất ngờ cách đây 12 năm khi họ muốn đặt tên cậu con trai đầu lòng theo tên cầu thủ nổi tiếng nhất đất nước mình.

Họ phát hiện rằng cái tên mình lựa chọn để tôn vinh Lionel Messi lại vi phạm một đạo luật ban hành từ năm 1969 của Argentina, trong đó quy định không được sử dụng họ làm tên riêng.

Messi đã có 8 bàn thắng tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Cậu bé Messi David Varela cuối cùng vẫn được giữ cái tên đặc biệt này sau khi cha mẹ em gửi đơn xin ngoại lệ và được cơ quan hộ tịch tỉnh Río Negro chấp thuận. Ông Héctor Varela và vợ là Lorena Sanchez cho biết họ muốn đặt tên con là "Messi" thay vì "Lionel", bởi khi ấy đã có quá nhiều đứa trẻ được đặt tên Lionel hoặc Leo để tôn vinh số 10 được người dân Argentina vô cùng yêu mến.

"Đó giống như một cách để khẳng định điều gì đó hơn”, Héctor Varela chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh nổi tiếng của Argentina vào tháng 9/2014.

Ngày nay, người Argentina có rất nhiều cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước màn trình diễn ghi bàn bền bỉ của Lionel Messi tại World Cup mùa hè này. Ở tuổi 39, siêu sao này đã ghi tới 8 bàn thắng, cùng Kylian Mbappé dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.

Anh cũng cứu Argentina khỏi nguy cơ bị loại ở vòng 1/8 trước Ai Cập hôm thứ Ba, khi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Christian Romero ghi bàn ở phút 79, trước khi tự mình gỡ hòa chỉ bốn phút sau đó. Sau đó, anh cũng có đường kiến tạo cho Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu tứ kết với Thuỵ Sĩ, trước khi cùng đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để góp mặt ở bán kết.

Người hâm mộ Argentina đã vẽ những bức tranh tường khổng lồ về Messi, sáng tác những bài hát ca ngợi anh và xăm khuôn mặt, số áo cũng như chữ ký của anh lên cơ thể mình.

Tuy nhiên, vẫn có một cách thể hiện sự ngưỡng mộ gần như bị cấm trên khắp đất nước: pháp luật Argentina vẫn không cho phép các bậc cha mẹ biến họ "Messi" thành tên riêng của con mình.

Theo Cơ quan Đăng ký Quốc gia về Nhân thân Argentina, tính đến tháng 6/2025, cả nước chỉ có 11 công dân Argentina hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp mang tên riêng là Messi, và tất cả đều không quá 19 tuổi.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với: 205 người tại Mỹ mang tên Messi; khoảng 265 người tại Pháp; 363 người tại Brazil; và lên tới 3.402 người tại Peru...

Sau khi Héctor Varela và Lorena Sanchez thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu nhờ được phép đặt tên con là Messi vào năm 2014, nhiều cặp vợ chồng khác tại Santa Fe – quê hương của Messi – cũng bắt đầu nộp đơn xin đặt tên tương tự.

Messi là thần tượng thể thao số 1 tại Argentina. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan hộ tịch Santa Fe đã lập tức bác bỏ những đề nghị này, đồng thời công khai nhắc nhở người dân rằng: "Việc sử dụng họ làm tên riêng bị pháp luật cấm vì có thể gây nhầm lẫn”.

Luật sư Santiago Williams, có trụ sở tại Buenos Aires, chia sẻ với Yahoo Sports: "Bản thân đạo luật này là luật quốc gia và được áp dụng thống nhất trên toàn Argentina, chứ không khác nhau giữa các địa phương. Điều khác biệt chỉ nằm ở việc mỗi tỉnh thực thi quy định này nghiêm ngặt đến mức nào. Trường hợp của Messi là một ví dụ rất điển hình về sự không thống nhất đó, khi một tỉnh chấp thuận ngoại lệ, còn một tỉnh khác gần như cùng thời điểm lại thẳng thừng từ chối những yêu cầu gần như giống hệt”.

Lionel – hoặc Lionela – vẫn là lựa chọn hợp pháp

Thay vì chấp nhận nguy cơ phải theo đuổi một cuộc chiến pháp lý, phần lớn các bậc cha mẹ Argentina muốn đặt tên con theo thần tượng đã chọn Lionel hoặc biến thể nữ là Lionela.

Theo Cơ quan Đăng ký Quốc gia về Nhân thân Argentina, hiện có hơn 100.000 người Argentina mang tên Lionel.

Khoảng 87% trong số họ từ 19 tuổi trở xuống, đồng nghĩa với việc họ sinh ra sau khi Messi có màn ra mắt rất được mong đợi trong màu áo đội một Barcelona vào tháng 10/2004, khi mới 17 tuổi, và sau khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barcelona tám tháng sau đó với cú lốp bóng qua thủ môn Albacete.

Ngày 22/12/2022, Messi đưa Argentina đến chức vô địch World Cup đầu tiên sau 36 năm, ghi hai bàn thắng giúp đội tuyển đánh bại Pháp trong trận chung kết.

Theo cơ sở dữ liệu quốc gia, chỉ riêng trong năm 2023, đã có 9.505 trẻ em Argentina được đặt tên Lionel, cùng với 446 bé gái mang tên Lionela.

Nói cách khác, cứ khoảng 47 trẻ em sinh ra tại Argentina trong năm 2023 thì có một em được đặt tên Lionel hoặc Lionela.

Không chỉ ở Argentina, trên khắp thế giới cũng có rất nhiều người mang tên Lionel để tôn vinh Messi.