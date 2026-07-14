Nghi vấn "đạo nhạc" trong chương trình "Tinh hà say hi": Nhà sản xuất nói gì?

Cụ thể, nhà sản xuất chương trình cho biết phía đơn vị đã làm việc với Producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) – nhà sàn xuất chính của beat “Xoay Vòng” quá trình xây dựng của bản phối này.

Tiết mục Xoay vòng của nhóm HURRYKNG, CONGB, Vương Bình, JSOL vướng nghi vấn giống ca khúc Nerves của DPR IAN. Ảnh: NSX

KADO đã lần lượt tách và cho khán giả nghe từng lớp âm thanh được sử dụng trong bản phối, sau đó trực tiếp đặt phần trống của Nerves và Xoay vòng cạnh nhau để khán giả đối chiếu. Producer này tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại của hai ca khúc, trước khi trình bày toàn bộ beat "Xoay vòng" sau khi đã kết hợp đầy đủ các thành phần thì thấy hoàn toàn khác nhau.

Chương trình hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo và sản xuất ca khúc để phục vụ cho việc xác minh khi cần thiết.

“Chúng tôi tôn trọng các ý kiến phân tích chuyên môn có cơ sở và các phản biện thiện chí đối với sản phẩm âm nhạc.

Tuy nhiên, đối với các hành vi cố tình phát tán hoặc lan truyền thông tin sai sự thật không dựa trên các bằng chứng chuyên môn cụ thể mà chỉ nhằm mục đích quy chụp, xúc phạm, gây tổn hại đến danh dự, uy tín của nghệ sĩ, đội ngũ sản xuất Chương trình và doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập chứng cứ và lập vi bằng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin chính thức liên quan đến ca khúc “Xoay Vòng” sẽ được cập nhật thông qua các kênh truyền thông của chương trình.”, phía nhà sản xuất cho hay.

Tiết mục Xoay vòng trở thành tâm điểm bàn luận suốt 2 ngày qua. Ảnh: NSX

Trước đó, sau khi tập 2 của chương trình Tinh hà say hi lên sóng vào tối 11/7, ca khúc Xoay vòng của đội HURRYKNG, cùng JSOL, Vương Bình và CONGB bị cho rằng có những điểm tương đồng với ca khúc Nerves của DPR IAN phát hành năm 2021.

Trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn âm nhạc, fan của nghệ sĩ này cho rằng 2 ca khúc dùng beat giống nhau, đoạn guitar riff, vòng hòa thanh và cách xử lý phần trống của Xoay Vòng gợi nhớ đến Nerves.

Sau đó, dựa vào khoảnh khắc Giám đốc Âm nhạc JustaTee nhận xét bản demo ban đầu của team HURRYKNG giống một ca khúc khác và tư vấn team điều chỉnh để "khác đi" và "ấn tượng hẳn", một số người cho rằng ngay từ đầu ê-kíp đã biết về sự giống nhau nhưng vẫn "cố tình" đi theo hướng này.

Không chỉ vậy, thừa nhận không am hiểu nhạc lý, một bộ phận khán giả đã dùng AI để phân tích hai ca khúc, sau đó gọi tên các producer của Xoay vòng và yêu cầu lên tiếng giải thích. Khi các producer tạm khóa tài khoản mạng xã hội, một số fan DPR IAN cho rằng đây là hành động né tránh và cho biết đã gửi thông tin đến công ty quản lý của nam ca sĩ Hàn Quốc.

Ngược lại, nhiều khán giả nhận định hai ca khúc cùng thuộc thể loại Alternative Rock và có thể sử dụng chung sample nên chưa đủ cơ sở để kết luận "đạo nhạc".

Một số người cũng dẫn chứng nhiều ca khúc ra mắt trước Nerves có âm hưởng tương tự, cho rằng cần phân tích chuyên sâu về giai điệu, hòa thanh và cấu trúc bài hát.