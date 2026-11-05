Đón mẹ chồng cũ về sống cùng sau 12 năm ly hôn

Theo SCMP, mẹ chồng cũ của Lin có 5 người con, các con đều sẵn lòng đón bà về chăm sóc. Tuy nhiên, bà vẫn muốn ở lại ngôi nhà cũ tại quê, nơi từng sống hơn một thập kỷ bên chồng, con trai và hai cháu nội.

Bố chồng cũ của Lin mất vì bệnh năm 2024, còn chồng cũ qua đời năm 2025. Hai người con hiện sống cùng Lin và người chồng hiện tại ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam.

Mẹ chồng cũ quyết định về sống chung với Lin để được ở gần hai cháu nội. Ảnh cắt từ video

Lo bà tuổi cao, không có người bên cạnh chăm nom, Lin đề nghị đưa bà về sống cùng gia đình mình. Ban đầu, bà từ chối vì sợ trở thành gánh nặng, đồng thời ngại người ngoài bàn tán chuyện đến ở với con dâu đã ly hôn. Lin vẫn kiên trì thuyết phục. Cuối cùng, mong muốn được gần hai cháu khiến bà đồng ý.

Ngày Lin đến đón, hai người ôm chặt nhau, mắt đỏ hoe. "Tôi đã khóc cạn nước mắt, không ngờ con bé thực sự đến", bà nói.

17 năm trước, Lin kết hôn ở tuổi 20, rời quê đến Quảng Đông làm dâu. Cô nhớ mỗi lần đi làm về, bố chồng đã nấu sẵn cơm nóng đợi cô. Cả hai ông bà đều thương con dâu, thường động viên và khen cô khéo nuôi dạy con. Theo The Paper, mẹ chồng Lin chăm cháu đầu từ lúc bé mới bốn tháng tuổi. Đến cháu thứ hai, bà cũng đỡ đần con dâu từ khi bé mới ba tháng.

Năm 2014, Lin và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống. Hai con ở lại Quảng Đông với bố suốt 10 năm và tiếp tục được bà nội chăm sóc. Bà vẫn thường hỏi thăm Lin, đôi khi còn lặng lẽ nhét tiền vào túi áo cô vì lo con dâu cũ một mình kiếm sống, không đủ tiền trang trải.

"Ly hôn không có nghĩa là trở thành người xa lạ. Tôi phải báo đáp lòng tốt mình từng nhận được", Lin nói.

Dù không còn là con dâu trong gia đình, Lin vẫn gọi bà là mẹ. Ảnh cắt từ video

Khi quyết định đón mẹ chồng cũ, cô nhận được sự thấu hiểu của người chồng hiện tại và bày tỏ lòng biết ơn với anh. Mẹ ruột Lin cũng ủng hộ việc con gái chăm sóc người từng coi cô như con trong nhà.

"Cả gia đình họ đều đối xử tốt với con gái tôi, đôi khi còn tốt hơn cả tôi. Tôi vui khi thấy bà ấy sống cùng Lin và hai cháu", mẹ cô nói.

Để mẹ chồng cũ dễ thích nghi với nơi ở mới, Lin chú ý cả thói quen sinh hoạt của bà. Thấy bà quen nằm giường cứng ở quê, không thoải mái với đệm mềm của gia đình, cô mua riêng một chiếc đệm cứng. Lin cũng không đặt nặng việc bà phải ở lại bao lâu, bà có thể đến nghỉ ngơi, thay đổi không khí một thời gian hoặc sống lâu dài cùng con cháu tại Hà Nam.

Câu chuyện nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Mọi mối quan hệ đều đến từ hai phía. Nếu bạn đối xử tốt với người khác, bạn cũng sẽ được đối xử tốt". Người khác chú ý đến việc bà chấp nhận rời nơi ở quen thuộc khi đã ngoài 70 tuổi: "Hẳn họ phải rất gắn bó thì một người phụ nữ ở tuổi ấy mới sẵn lòng đi xa quê đến vậy để sống cùng cô ấy".

Với mẹ chồng cũ của Lin, cuộc sống bên con dâu cũ và hai cháu là điều bà không ngờ tới.

"Tôi không nghĩ đời này còn được đến tỉnh khác dưỡng già. Cả làng đều mừng cho tôi", bà nói.